Xi, Beyaz Saray'da altı ayda karşılıklı ziyaretlerin ilk kez yapıldığını söyledi - Son Dakika
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Xi, Beyaz Saray'da altı ayda karşılıklı ziyaretlerin ilk kez yapıldığını söyledi

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Xi, Beyaz Saray\'da altı ayda karşılıklı ziyaretlerin ilk kez yapıldığını söyledi
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Trump ve eşi Melania, Beyaz Saray'da Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan onuruna devlet yemeği verdi. Yemekte Xi ve Trump konuştu; Xi, Trump'ın mayıs ziyaretini hatırlatarak altı ayda karşılıklı devlet ziyaretlerinin ilk kez yapıldığını söyledi.

WASHINGTON, 25 Eylül (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, perşembe akşamı Beyaz Saray'da Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan onuruna devlet yemeği verdi.

Xi ve Peng, Beyaz Saray'da ABD Başkanı ve eşi tarafından sıcak şekilde karşılandı. İki lider ve eşleri birlikte fotoğraf çektirerek yemeğe katılan davetlilerle bir araya geldi.

Yemeğin başlamasının ardından Xi ve Trump birer konuşma yaptı.

Xi, Çin-ABD ilişkilerinin daha da gelişmesini önemseyen ve destekleyen ABD toplumunun tüm kesimlerine içten selamlarını sunarak Güz Ortası Festivali için iyi dileklerini iletti.

Trump'ın mayıs ayında Çin'e başarılı bir ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatan Xi, iki ülke liderlerinin altı ay içinde karşılıklı devlet ziyaretleri düzenleyerek ikili ilişkiler tarihinde bir ilke imza attığını kaydetti.

Xi, bu ziyaretinde birçok konuda mutabakata varıldığını belirterek, bunun da stratejik istikrara dayalı yapıcı Çin-ABD ilişkilerine yeni unsurlar kattığını ve ikili ilişkilere yeni bir stratejik yön verdiğini dile getirdi.

200 yılı aşkın bir süre önce, ABD'nin bağımsızlığını kazanmasının hemen ardından yüzünü Çin'e çevirdiğini vurgulayan Xi, iki ülkenin ikili ticarete başlayarak ihtiyaçlarını karşılamak üzere mal alışverişi yaptığını ve birbirlerinin tamamlayıcı güçlü yönlerinden yararlandığını belirtti.

80 yıldan fazla süre önce Çin ve ABD halklarının, Japon militarizminin saldırganlığıyla omuz omuza mücadele ettiğini hatırlatan Xi, kan ve ateşle örülen böylesi bir dostluğun nesiller boyu muhakkak yaşayacağını söyledi.

Xi, 50 yılı aşkın süre önce iki ülke arasındaki Pinpon Diplomasisi'nin, uzun yıllar kapalı olan ikili temasların kapısını yeniden açtığını ifade etti. Xi, "küçük bir topun dünyayı harekete geçirebileceği" yönündeki siyasi bilgelikle yola çıkan Çinli ve ABD'li eski siyasetçilerin, Çin-ABD ilişkilerinde tarihi normalleşme sürecini başlattığını belirtti.

Xi, 20 yıldan uzun bir süre önce çölleşmeyle mücadele çalışmaları yürüten Çinli Yin Yuzhen'in ağaçlandırma projesine maddi destek sağlayan ABD'li Ronald Sakolsky'nin birçok Çinlinin kalbine dokunan hikayesinin, iki halk arasındaki dostane etkileşimlere çarpıcı bir örnek teşkil ettiğini söyledi.

Xi, karşılıklı temasların iki halkın samimi iletişimini teşvik etmeye yardımcı olduğunu ve Çin ile ABD arasındaki dostluk ve işbirliğine yönelik kamuoyu desteğini pekiştirdiğini kaydetti.

Xi, günümüzde Çin-ABD ilişkilerinin bir kez daha tarihi bir dönüm noktasına geldiğini vurguladı.

Xi, Trump'ın "ABD'yi yeniden büyük yapma" taahhüdü ile Çin'in büyük ulusal yeniden canlanmasını gerçekleştirme kararlılığının, karşılıklı olarak birbirini destekleyebilecek önemli hedefler olduğunu ifade etti.

Xi, Çin'in ve ABD'nin sorumluluk sahibi büyük ülkeler olarak hareket etmesi, iki halkın beklentilerini karşılaması, çağın ruhuna uyum sağlaması ve büyük ülkelerin birbirleriyle geçinmesine yönelik yeni bir yaklaşım geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Tıpkı durmaksızın akan bir nehir gibi, tarihin de sürekli ilerlediğini kaydeden Xi, iki halk arasındaki dostluğun büyük umutlar vadeden ve uğruna çaba göstermeye değer bir amaç olduğunu dile getirdi.

Xi, iki tarafın el ele verip yan yana ilerlemesi, Çin-ABD dostluğunun güzel çiçeklerini yeşertmesi ve dostane ilişkilerde yeni bir sayfa açması gerektiğini sözlerine ekledi.

ABD'li sanatçıların performanslar sergilediği devlet yemeği, sıcak ve samimi bir atmosferde geçti.

Kaynak: Xinhua
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