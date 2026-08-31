Xi Jinping Bişkek'te - Son Dakika
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Xi Jinping Bişkek'te

Xi Jinping Bişkek\'te
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kırgızistan'ı ziyaret ederek ikili ilişkileri güçlendirecek.

BİŞKEK, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 2026 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak ve devlet ziyaretinde bulunmak üzere pazar günü Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e ulaştı. Xi, Çin-Kırgızistan işbirliğinin hızla gelişerek "altın çağına" girdiğini söyledi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve eşi, Xi ve eşi Peng Liyuan'ı Manas Uluslararası Havalimanı'nda karşıladı.

Xi yazılı açıklamasında, Çin hükümeti ve halkı adına Caparov'a ve Kırgızistan halkına içten selamlarını ve en iyi dileklerini iletti.

Çin ve Kırgızistan'ın köklü bir geleneksel dostluğa sahip olduğunu kaydeden Xi, görkemli Tanrı Dağları'nın iki halk arasındaki binlerce yıllık dostane etkileşimlere tanıklık ettiğini belirtti.

Xi, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 34 yılda Çin-Kırgızistan ilişkilerinin değişen uluslararası konjonktür karşısında başarılı bir sınav verdiğini, sağlam ve istikrarlı gelişimini sürdürdüğünü ve yeni dönemde üst düzey kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine ulaştığını ifade etti.

Son yıllarda ikili ticaret hacminin ve halklar arası etkileşimlerin yeni zirvelere ulaştığına dikkat çeken Xi, Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu gibi büyük projelerin başarıyla hayata geçirildiğini ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinden elde edilen somut sonuçların iki halka büyük faydalar sağladığını dile getirdi.

Ziyaret sırasında Caparov ile Çin-Kırgızistan ilişkileri, iki ülke arasında çeşitli alanlardaki işbirliği ile uluslararası ve bölgesel meselelere ilişkin derinlemesine görüş alışverişinde bulunacağını kaydeden Xi, ortak geleceğe sahip bir Çin-Kırgızistan topluluğunun inşası için yeni bir yol haritası çizeceklerini belirtti.

Xi, "Shanghai İşbirliği Örgütü Bişkek Zirvesi'ne katılarak örgütün 25 yıllık kalkınma tecrübesini gözden geçirmek, işbirliği planlarını birlikte ele almak, geleceğini inşa etmek ve sürekli yeni bir gelişim kaydetmesini sağlamak üzere tüm taraflarla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, Kırgızistan, Xi Jinping, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi Jinping Bişkek'te - Son Dakika

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