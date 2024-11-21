Xi Jinping'den Küresel Güney'e Çağrı

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BRASILIA, 21 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, kendi yarım kürelerinin iki büyük gelişmekte olan ülkesi Çin ve Brezilya'ya, Küresel Güney'deki ülkelerin ortak çıkarlarını korumak ve uluslararası düzeni daha adil ve eşitlikçi hale getirme çabalarını gözetmek üzere tarihi sorumluluk üstlenme çağrısı yaptı.

Xi söz konusu açıklamayı çarşamba günkü görüşmelerinin ardından Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptı.

Ukrayna krizine de değinen Xi, krize siyasi çözüm bulunmasının önünü açmak için barış yanlısı daha fazla sesin bir araya getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Gazze'deki çatışmanın yayılmaya devam etmesinden duyduğu endişeyi de dile getiren Xi, ateşkes sağlanıp bir an önce savaşın sona erdirilmesi, iki devletli çözümün uygulanması ve Filistin sorununun kapsamlı, adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması için aralıksız çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.