Xi Jinping'in Temsilcisi Bakü'de Guterres ile Görüştü

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BAKÜ, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in özel temsilcisi ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komite Üyesi olan Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang çarşamba günü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de görüştü. İkili, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) sırasında düzenlenen Dünya Liderleri İklim Eylem Zirvesi çerçevesinde bir araya geldi, 13 Kasım 2024. (Fotoğraf: Yan Yan/Xinhua)