Xi Jinping Kamboçya'da Ortak Gelecek Vurgusu Yaptı

PUNOM PEN, 17 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kamboçya ziyaretinin ortak geleceğe sahip bir Çin-Kamboçya topluluğunun inşası sürecinde yeni ilerlemeler sağlamasını temenni ettiğini söyledi.

Xi'nin kaleme aldığı "Birlikte Çabalıyoruz, Birlikte Başarıyoruz: Yeni Dönemde Ortak Geleceğe Sahip İstikrarlı ve Sürdürülebilir Çin-Kamboçya Topluluğuna Doğru" başlıklı makale, Kamboçya'ya resmi ziyareti öncesinde perşembe günü yerel medya kuruluşları Khmer Times, Jian Hua Daily ve Fresh News'de yayımladı.

Ortak geleceğe sahip bir Çin-Kamboçya topluluğu kurma hedefinin, tarihi iyi komşuluk ilişkileri geleneğinde derin kökleri bulunduğunu belirten Xi, coğrafi açıdan birbirine yakın olan iki ülke arasındaki dostane etkileşimin iki bin yıllık bir geçmişi olduğunu ifade etti.

Ortak geleceğe sahip bir Çin-Kamboçya topluluğunun aynı zamanda iki ülkenin dostluk ve doğruluğa olan bağlılığıyla ön plana çıktığını dile getiren Xi, bu dostluğun Kamboçya'nın eski kralı Norodom Sihanouk ile Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong ve eski başbakanı Zhou Enlai gibi eski kuşak liderler tarafından kurulduğunu hatırlattı.

Ortak geleceğe sahip bir Çin-Kamboçya topluluğunun eşitlik ve karşılıklı faydadan güç aldığını vurgulayan Xi, Çin'in uzun yıllardır Kamboçya'nın en büyük ticaret ortağı ve en büyük yatırım kaynağı olduğunu ve iki ülke arasındaki sanayi ve tedarik zinciri işbirliğinin derinleşmeye devam ettiğini belirtti.

Xi, ortak geleceğe sahip bir Çin-Kamboçya topluluğunun kapsayıcılık ve karşılıklı öğrenme üzerine kurulduğunu ifade etti.

Kamboçya'ya son 30 yılda arkeoloji, jeolojik keşif, kültürel miras, tarih, mimari ve sanat gibi birçok alanda çok sayıda uzman gönderdiklerini belirten Xi, bu uzmanların medeniyetin gözdesi Angkor mirasının yeniden ihtişam kazanmasına yardımcı olduklarını sözlerine ekledi.