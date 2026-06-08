Xi Jinping Kuzey Kore\'yi Ziyaret Etti

PYONGYANG, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, iki günlük resmi ziyaret kapsamında Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (Kuzey Kore) başkenti Pyongyang'a ulaştı.

Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve eşi Ri Sol Ju, Xi ile eşi Peng Liyuan'ı havalimanında karşıladı. Kim, uçaktan inen Xi'yi samimi bir şekilde selamladı.