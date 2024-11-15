Xi Jinping Peru'da Ortaklık Vurgusu

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LİMA, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Peru ziyareti sırasında iki tarafın ortak çabalarıyla Çin-Peru kapsamlı stratejik ortaklığını bir üst seviyeye çıkarıp çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğinde daha fazla başarı için çalışacaklarına inandığını söyledi.

Xi, perşembe günü Peru'nun başkent Lima'ya vardıktan sonra yaptığı yazılı açıklamada Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin davetiyle bir kez daha Peru Cumhuriyeti'ne resmi ziyarette bulunmaktan, 31. APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'na katılmaktan ve kendini çok yakın hissettiği uzun geçmişe sahip bu güzel ve zengin topraklara yeniden ayak basmış olmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Xi, Çin hükümeti ve halkı adına Peru hükümeti ve halkına içten selamlarını ve iyi dileklerini sundu.

Çin ve Peru'nun, insanların kalplerinde yer etmiş uzun bir dostluk tarihine sahip olduğunu kaydeden Xi, iki ülke halklarının 400 yılı aşan bir süre önce Deniz İpek Yolu ve "Manila Galleon" ya da diğer adıyla "La Nao de China" aracılığıyla dostane etkileşime başladığını ifade etti.

Çin ve Peru'nun 53 yıl önce diplomatik ilişkiler kurduğunu hatırlatan Xi, Peru'nun Çin Halk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkiler kuran ilk Latin Amerika ülkesi olduğunu vurguladı.

Xi, son yıllarda iki ülkenin çeşitli sektörlerinin ortak çabalarıyla Çin-Peru ilişkilerinin gelişiminin derinleşmeye devam ettiğini ve karşılıklı siyasi güvenin giderek artan şekilde sağlamlaştırıldığını belirterek iki ülkenin, birbirlerinin temel çıkarlarına ve önemli endişelerine ilişkin konularda birbirini anlayıp desteklediğini sözlerine ekledi.

Xi, Çin'in 10 yıldır üst üste Peru'nun en büyük ticaret ortağı ve en büyük ihracat pazarı olduğunu ve madencilik ve altyapı gibi alanlarda önde gelen işbirliği projelerinde kaydedilen istikrarlı ilerlemeyle iki halka somut faydalar sağlandığını dile getirdi.

Xi, 31. APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'na katılmayı ve toplantının başarılı olmasını sağlamak ve açık bir Asya Pasifik ekonomisi inşasına, dünyanın ekonomik büyümesini teşvike ve birlikte ortak geleceğe sahip Asya Pasifik topluluğu inşasına yeni katkılarda bulunmak üzere tüm taraflarla birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.