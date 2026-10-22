Xi Jinping Uzun Yürüyüş'ün 90. yıldönümünde yeni başarılar için çağrıda bulundu - Son Dakika
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Xi Jinping Uzun Yürüyüş'ün 90. yıldönümünde yeni başarılar için çağrıda bulundu

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Xi Jinping Uzun Yürüyüş\'ün 90. yıldönümünde yeni başarılar için çağrıda bulundu
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Uzun Yürüyüş zaferinin 90. yıldönümünde Beijing'de düzenlenen toplantıda yeni başarılar için çağrı yaptı. Xi, Uzun Yürüyüş'ün günümüzde sürdüğünü belirterek İkinci Yüzüncü Yıl Hedefi'ne kararlılık mesajı verdi; toplantıya yaklaşık 3.000 kişi katıldı.

BEİJİNG, 22 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin İşçi ve Köylü Kızıl Ordusu'nun Uzun Yürüyüş zaferinin 90. yıldönümünde yaptığı konuşmada, Çin'in Uzun Yürüyüşü'nün günümüzde de devam ettiğini belirterek yeni başarılar elde edilmesi çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, perşembe günü zaferin yıldönümü dolayısıyla Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen toplantıda, "Daha parlak bir geleceği ancak geçmişimizi hatırlayarak inşa edebiliriz" dedi.

Xi, Ekim 1934'ten Ekim 1936'ya kadar süren Uzun Yürüyüş sırasında 10'dan fazla eyaletten geçen Kızıl Ordu'nun Çin devriminde yeni bir sayfa açtığını belirtti.

Xi, "Tarihin akışını değiştiren bu devrim niteliğindeki başarı, partimizin, ülkemizin ve ordumuzun tarihinde büyük önem taşıyor ve Çin ulusunun yeniden canlanması yolunda izlediğimiz rotayı derinden etkiliyor" dedi.

Xi, ÇKP'nin sergilediği doğru liderliğin ve Mao Zedong'un merkezi konumunun Kızıl Ordu'nun Uzun Yürüyüş zaferinde belirleyici rol oynadığını vurguladı. Parti ve Kızıl Ordu'nun sarsılmaz inançlarına dayanarak mücadele ettiğini belirten Xi, yüce ideallere ve sağlam inançlara sahip birliklerin yenilmez olduğunu söyledi.

Uzun Yürüyüş'ün yüce ruhunun sadakat, hakikat, adalet ve birlik gücünü ortaya koyduğunu belirten Xi, "Bu ruh, zorlukların üstesinden gelmemize ve cesaretle ilerlememize ilham veren değerli bir miras ve güçlü bir itici güç olmayı daima sürdürecektir" dedi.

Uzun Yürüyüş yolculuğunun günümüzde de devam ettiğini dile getiren Xi, "Yeni yolculuğumuzda, Çin'i her bakımdan büyük ve modern bir sosyalist ülke haline getirmeyi öngören İkinci Yüzüncü Yıl Hedefi'ni gerçekleştirmeye ve Çin'e özgü modernleşme yoluyla Çin ulusunun her alanda yeniden canlanmasını ilerletmeye kararlıyız" diye konuştu.

Xi, yeni Uzun Yürüyüş yolculuğunda ilerlemek için ÇKP'nin ideallerine, inançlarına ve amacına bağlı kalmanın ve yeni başarılar elde etmek için halkın desteğine dayanmanın şart olduğunu vurguladı.

Xi, kalkınma ve güvenliğin birlikte daha iyi sağlanması için çaba gösterilmesi, zorlukların aşılması, risklerle mücadele edilmesi ve karşılaşılan sorunların üstesinden gelinmesi için inisiyatif alınması gerektiğini vurguladı.

Xi, halkın silahlı kuvvetlerini dünya standartlarına yükseltmek için daha hızlı adımlar atmanın ve ÇKP'nin ordu üzerindeki mutlak hakimiyetine bağlılığın önemini de vurguladı.

Xi, ÇKP'nin liderliğini muhafaza etmenin, parti yapılanmasını güçlendirmenin ve parti içi yönetim ve disiplinde kapsamlı ve sıkı bir yaklaşımı kararlılıkla sürdürmenin de hayati önem taşıdığını ifade etti.

ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyeleri Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang ve Li Xi'nin yanı sıra Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng de toplantıya katıldı.

Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen toplantıya yaklaşık 3.000 kişi katıldı.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiXi JinpingPolitikaGüncelPekinDünyaSon Dakika

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