Xinhua Başkanı Fu, Beijing\'de Kuzey Koreli ajans yetkilisiyle işbirliğini ele aldı

BEİJİNG, 9 Kasım (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, 7. Dünya Medya Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in başkenti Beijing'de bulunan Kuzey Kore'nin Kore Merkezi Haber Ajansı Başkan Yardımcısı Pak Kwangchol ile bir araya geldi.

Fu, pazar günü gerçekleştirilen görüşmede, Xinhua'nın ev sahipliğinde düzenlenen 7. Dünya Medya Zirvesi'ne verdiği güçlü destek nedeniyle Kore Merkezi Haber Ajansı'na teşekkür etti. Fu, iki haber ajansının, aralarındaki güçlü işbirliğini daha da derinleştirip genişletmesini, medyada inovasyon ve gelişime ilişkin deneyim ve uygulamaları paylaşmasını ve personel değişimini daha da güçlendirmesini umduğunu söyledi.

Pak ise zirvenin, küresel medya kuruluşlarına fırsatları paylaşma ve karşılaşılan sorunlara birlikte çözüm arama imkanı sunduğunu kaydederek, zirveye davet edilmiş olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Xinhua'nın yapay zeka kullanımının etkileyici olduğunu ifade eden Pak, ziyaretinin, iki haber ajansı arasındaki işbirliğinin genişletilmesi ve Kuzey Kore-Çin dostluğunun daha iyi haberleştirilmesine vesile olması temennisini dile getirdi.