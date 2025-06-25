Yaban Domuzu Avı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yaban Domuzu Avı Yapıldı

Yaban Domuzu Avı Yapıldı
25.06.2025 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dalaman'da yaban domuzları, tarım ürünlerine zarar verdiği için sürek avıyla kontrol altına alındı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Dalaman İşletme Müdürlüğü arazisinde yaban domuzu sürek avı yapıldı.

Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından işletme bünyesinde yetiştirilen mısır, ayçiçeği ve diğer ürünlere yaban domuzlarının zarar verdiği tespit edildi.

İlçe Tarım Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Köyceğiz Şefliği'nin incelemesinin ardından bir günlük yaban domuzu sürek avı izni verildi.

Av bölgesinde yapılan bilgilendirme ve güvenlik tedbirlerinden sonra gerçekleştirilen sürek avında Dalaman Avcılar Kulübü üyelerince 5 yetişkin yaban domuzu avlandı.

Dalaman Avcılar Kulübü ikinci başkanı Ömür Karateke, yaban domuzlarının aşırı derecede mahsullere zarar verdiğini söyledi.

Zirai ve tarım amaçlı yaptıkları sürek avının sorunsuz tamamlandığını dile getiren Karateke, "Bölgede domuz popülasyonunda ciddi bir artış var. Şu anda TİGEM arazisinde yetişmiş olan mahsul ayçiçeği var. Daha önce buğday vardı, buğday hasadı bitti. Zaten ona verdiği zarar tonlarla karşılanamaz. Şu anda ayçiçeği tarlalarına aşırı bir zarar veriyor. Mısır ekimi başladı ve ekilen tohumları araziden toplamaya başladı domuzlar. Çünkü popülasyon çok fazla." dedi.

Karateke, amaçlarının ürünlerine verilen zararlara karşı mücadele etmek olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Çiftçilik, Avcılar, Dalaman, Güncel, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaban Domuzu Avı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekrem İmamoğlu’na cumhuriyet savcılarına hakaretten yeni dava Ekrem İmamoğlu'na cumhuriyet savcılarına hakaretten yeni dava
Belediye başkanlarının düğün eğlencesine bakın Birbirlerine para attılar Belediye başkanlarının düğün eğlencesine bakın! Birbirlerine para attılar
Trump, “İran’da rejim değişikliği“ konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur Trump, "İran'da rejim değişikliği" konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
Galatasaray Osimhen’e tarih verdi Ya kabul et ya da elveda Galatasaray Osimhen'e tarih verdi! Ya kabul et ya da elveda
Anlaşma tamam gibi Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu bombasını patlatmak üzere Anlaşma tamam gibi! Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu bombasını patlatmak üzere
Genç kızlar terör estirdi Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler Genç kızlar terör estirdi! Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler
Annesine attığı mesajdan sonra kayboldu Üniversiteli Zeynep’ten günlerdir haber yok Annesine attığı mesajdan sonra kayboldu! Üniversiteli Zeynep'ten günlerdir haber yok
İsrail İran’ı önce vurdu, sonra ’’Kaçındık’’ dedi İsrail İran'ı önce vurdu, sonra ''Kaçındık'' dedi
Fernando Muslera Estudiantes’e imzayı attı Fernando Muslera Estudiantes'e imzayı attı
600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde Tarih belli oldu 600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde! Tarih belli oldu
Prof. Dr. Esat Arslan: İsrail fevkalade yanıldı Prof. Dr. Esat Arslan: İsrail fevkalade yanıldı

13:31
Yunanistan, Türkiye korkusundan dolayı silahlanma rekoru kırdı
Yunanistan, Türkiye korkusundan dolayı silahlanma rekoru kırdı
13:03
Süper Lig ekibinde şok ayrılık Ünlü antrenör sosyal medyadan veda etti
Süper Lig ekibinde şok ayrılık! Ünlü antrenör sosyal medyadan veda etti
12:12
NATO Zirvesi’nde aile fotoğrafı 32 ülkenin lideri aynı karede
NATO Zirvesi'nde aile fotoğrafı! 32 ülkenin lideri aynı karede
10:53
İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini askıya aldı
İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini askıya aldı
09:21
Yaylayı bir gecede konteynerler ile doldurdular
Yaylayı bir gecede konteynerler ile doldurdular
18:04
Ali Sowe’un istekleri Gaziantep FK’yi transferden vazgeçirdi
Ali Sowe'un istekleri Gaziantep FK'yi transferden vazgeçirdi
17:55
Fenerbahçe’de Mourinho’dan İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek kararı
Fenerbahçe'de Mourinho'dan İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek kararı
17:50
Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte’nin kendisine gönderdiği tebrik mesajını ifşa etti
Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin kendisine gönderdiği tebrik mesajını ifşa etti
17:31
İran’da İsrail saldırıları sonucu 606 kişi hayatını kaybetti
İran'da İsrail saldırıları sonucu 606 kişi hayatını kaybetti
17:21
Talisca’nın oynamak istediği kulübü açıkladılar
Talisca'nın oynamak istediği kulübü açıkladılar
17:08
Zonguldak’ta bir apartmanda doğal gaz patlaması: 3’ü ağır 7 kişi yaralandı
Zonguldak'ta bir apartmanda doğal gaz patlaması: 3'ü ağır 7 kişi yaralandı
17:03
Uçuşlarda el bagajından ücret alınması yasaklanıyor
Uçuşlarda el bagajından ücret alınması yasaklanıyor
16:52
Şota Arveladze Süper Lig’e geri dönüyor 1 yıllık anlaşma sağlandı
Şota Arveladze Süper Lig'e geri dönüyor! 1 yıllık anlaşma sağlandı
16:48
Maaşı da 3 katına çıkacak Dünya devinden milli yıldızımıza 5 yıllık yeni sözleşme
Maaşı da 3 katına çıkacak! Dünya devinden milli yıldızımıza 5 yıllık yeni sözleşme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2025 13:53:08. #7.13#
SON DAKİKA: Yaban Domuzu Avı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.