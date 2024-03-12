Yaban keçilerini kovalayan Vaşak fotokapana yansıdı

BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,07 değer kazanarak 9.138,05 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 2,55 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,69 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 2,27 ile madencilik oldu. Analistler, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi temkinli bir seyir izlendiğini belirtti.