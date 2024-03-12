Yaban keçilerini kovalayan Vaşak fotokapana yansıdı - Son Dakika
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Yaban keçilerini kovalayan Vaşak fotokapana yansıdı

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Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü tarafından doğaya yerleştirilen fotokapanlar, yaban keçilerini kovalayan bir Vaşağın anlarını kaydetti. Doğanın dengesi için önemli bir rol üstlenen vaşakların yaban keçilerini kovalarken izlenmesi, doğanın vahşi güzelliğini gözler önüne seriyor.

12.03.2024 11:38  Güncelleme: 11:41
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Yaban keçilerini kovalayan Vaşak fotokapana yansıdı

ANKARA - Bir Vaşağın, yaban keçilerini kovaladığı anlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce doğaya yerleştirilen fotokapana takıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğünce yaban hayatının korunması ve izlenmesi amacıyla doğaya yerleştirilen fotokapanlar, her gün farklı görüntüleri kaydetmeye devam ediyor. Bu çerçevede Yaban keçilerini kovalayan Vaşak fotokapana yansıdı. DKMP, o anları, sosyal medya hesabından, "Doğanın dengesi için önemli bir rol üstlenen vaşakları, yaban keçilerini kovalarken izlemek doğanın vahşi güzelliğini gözler önüne seriyor" ifadeleriyle paylaştı.

Yaban keçilerini kovalayan Vaşak fotokapana yansıdı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Yaban keçilerini kovalayan Vaşak fotokapana yansıdı - Son Dakika

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