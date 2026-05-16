Yabancı Gemide Rus Mürettebat Ölümü

16.05.2026 18:09
Ahırkapı'da ölü bulunan Rus mürettebat Sergei Evstratenko'nun cenazesi Adli Tıp'a kaldırıldı.

Ahırkapı Demir Sahası'nda bulunan yabancı bayraklı geminin güvertesinde 14 Mayıs'ta ölü olarak bulunan Rus mürettebat Sergei Evstratenko'nun (48) cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Ahırkapı Demir Sahası'ndaki bir gemide ceset bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Rusya'dan Brezilya'ya seyreden ve Ataköy açıklarında bulunan yabancı bayraklı gemiyle irtibata geçildi. Gemideki personelle görüşen polis ekipleri, Rus uyruklu mürettebat Sergei Evstratenko'nun, 14 Mayıs'ta güvertede hareketsiz halde bulunduğunu, yapılan kontrolde hayatını kaybettiğinin belirlendiğini tespit etti. Polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, tercüman ve avukatlarla birlikte gemiye çıktı. Sağlık ekipleri, Evstratenko'nun kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceğini değerlendirdi. Evstratenko'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA

