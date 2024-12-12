Yabancı Kontrollü Girişimlerin Ciro Payı - Son Dakika
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Yabancı Kontrollü Girişimlerin Ciro Payı

2022'de Türkiye'deki yabancı kontrollü girişimlerin ciro payı %12,7 oldu; en yüksek tütün imalatında.

12.12.2024 11:13
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ait "Yabancı Kontrollü Girişim İstatistikleri" verilerini açıkladı. Buna göre, toplam cironun yüzde 12,7'si yabancı kontrollü girişimler tarafından elde edildi. Tütün ürünleri imalatı, 2022 yılında yabancı kontrollü girişimlerin ciro payının yüzde 92,3 ile en yüksek olduğu faaliyet oldu. Yabancı kontrollü girişimlerin ciro payının en yüksek olduğu ikinci faaliyet ise yüzde 40,2 ile sigorta, reasürans ve emeklilik fonları oldu.

TÜİK'in yabancı kontrollü girişim istatistiklerine göre, yabancı kontrolündeki girişim sayısı 2021 yılında 7 bin 424 ve 2022 yılında 8 bin 134 oldu. Bu girişimlerin toplam cirodaki payı 2021 yılında yüzde 12,9, 2022 yılında ise yüzde 12,7 oldu.

Tütün ürünleri imalatı yabancı kontrolünün en yoğun olduğu faaliyet oldu

Tütün ürünleri imalatı, 2022 yılında yabancı kontrollü girişimlerin ciro payının yüzde 92,3 ile en yüksek olduğu faaliyet oldu. Yabancı kontrollü girişimlerin ciro payının en yüksek olduğu ikinci faaliyet ise yüzde 40,2 ile sigorta, reasürans ve emeklilik fonları oldu.

Yabancı kontrollü girişimlerde sayı ve ciroya göre en büyük paya sahip ülke Almanya oldu

Yabancı kontrollü 8 bin 134 girişimden bin 131 tanesi Almanya tarafından kontrol edildi. Almanya tarafından kontrol edilen girişimlerin 2022 yılında elde ettiği cironun toplam yabancı kontrollü cirodaki payı yüzde 12,6 oldu. Birleşik Krallık kontrolündeki 627 girişimin toplam yabancı kontrollü cirodaki payı yüzde 11,7 iken ABD kontrolündeki 876 girişimin yabancı kontrollü cirodaki payı ise yüzde 10,6 olarak gerçekleşti.

Yabancı Kontrollü Girişim İstatistikleri hakkında

TÜİK, Yabancı Kontrollü Girişim İstatistikleri'ni (IFATS) "yurt içinde faaliyet gösteren ancak doğrudan veya dolaylı olarak yabancı kontrolünde olan girişimlere ait bilgileri içeren bir istatistiktir" şeklinde tanımlıyor. Yabancı kontrollü girişim istatistikleri, Avrupa İş İstatistiklerine (EBS) ilişkin 27 Kasım 2019 tarihli ve 2019/2152 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği ve EBS Yönetmeliği uyarınca teknik düzenlemeleri belirleyen 30 Temmuz 2020 tarihli ve 2020/1197 sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak derleniyor.

Kaynak: ANKA

Türkiye, Almanya, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

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