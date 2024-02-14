Yabancı misyon şeflerinin eşleri Dünya Engelliler Vakfı defilesine katıldı - Son Dakika
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Yabancı misyon şeflerinin eşleri Dünya Engelliler Vakfı defilesine katıldı

Dünya Engelliler Vakfı'nın yardım amaçlı düzenlediği defile, Lübnan Büyükelçiliği'nin himayesinde gerçekleştirildi. Defilede, ABD Büyükelçisi Jeffry Flake'in eşi Cheryl Flake ve Meksika Büyükelçisi Jose Luis Martinez Hernandez'in eşi Mediha Nami Osmanoğlu de Martinez Hernandez de yer aldı. Defilede ihtiyaç sahibi engellilere yardım toplandı ve organizasyon büyük beğeni topladı.

14.02.2024 15:57  Güncelleme: 15:58
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Dünya Engelliler Vakfının yardım amaçlı düzenlediği defileye yabancı misyon şeflerinin eşleri de katıldığı. Defile Lübnan Büyükelçiliği'nin himayesinde gerçekleştirildi.

Ankara'daki bir otelde, Dünya Engelliler Vakfı'nın organize ettiği defile, Lübnan Büyükelçiliği'nin himayesinde gerçekleştirildi. İhtiyaç sahibi engelliler için yapılan defile de büyük oranda yardım toplandı.

Vakıf başkanı Cihan Ekşioğlu ihtiyacı olan engelli gazilere ve çocuklara ellerinden geldiğince yardım ettiklerini söyledi.

Vakfın başkan yardımcısı Nuray Yılmaz ise çok fazla işitme cihazı talebi aldıklarını belirterek ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini ifade etti.

Defileyi izlemeye gelenler arasında ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'in eşi Cheryl Flake ve Meksika Büyükelçisi Jose Luis Martinez Hernandez'in eşi Mediha Nami Osmanoğlu de Martinez Hernandez de vardı. 2. Abdülhamid'in torunlarından birisi olan Martinez Hernandez  ve Cheryl Flake organizasyonu ve kıyafetleri çok beğendiklerini söylediler.

Yabancı misyon şeflerinin eşleri Dünya Engelliler Vakfı defilesine katıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yabancı misyon şeflerinin eşleri Dünya Engelliler Vakfı defilesine katıldı - Son Dakika

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