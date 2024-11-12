Yabancı Sermaye Sorunu

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(TBMM) - DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda; "Türkiye hak ettiği ölçüde yabancı sermaye yatırımı çekemiyor meselesine bakmak lazım. Türkiye'nin durumu şöyle; hukukun üstünlüğü endeksinde Türkiye 117'nci durumda yani 'hukukun üstünlüğü' diye bir şey neredeyse yok. Peki, yolsuzluk endeksi yani yolsuzluk yokluğu endeksinde Türkiye kaçıncı sırada; 78'inci sırada. Bu iki konu aslında her şeyi anlatıyor yani hukukun üstünlüğünün olmaması ve yolsuzlukların önlenmesiyle ilgili sorunların olması aslında yabancı sermayenin neden gelmediğine dair çok açık işaretler taşıyor" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Ticaret Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi üzerindeki görüşmeler devam ediyor. DEM Parti Grup Sözcüsü ve Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bu ithalat meselesini görmezden gelmek mümkün değil"

"Şimdi, bu Ticaret Bakanlarında böyle bir alışkanlık oluyor, Sayın Muş'ta da bu vardı; hep ihracatı konuşuyorsunuz, büyük ihracat başarılarını anlatıyorsunuz fakat bu ithalatı kim yapıyor, belli değil yani ithalatı yapan başka bir bakan var herhalde. İhracatta bir türlü aşılamayan, iki tane yapısal sorun var; bir tanesi, ihracatın ithalata bağımlılığı meselesi. Bu ithalat meselesini görmezden gelmek mümkün değil, onun için söylüyorum bunu- ikincisi de yüksek katma değerli ihracatın azlığı meselesi. Türkiye'nin ihracatında yüksek katma değerli ürünlerin payı son derece düşük seviyede ve ihracatın büyük bölümünü tekstil, gıda, otomotiv gibi geleneksel sektörlere dayanıyor. Buna baktığımızda, Türkiye'de bu yüksek, ileri teknolojili ihracatın payı yüzde 2,7 ile 3 arasında salınıyor. Şimdi, başka ülkelere baktığımızda, Uzak Asya açısından bakarsak, Vietnam yüzde 32'ye ulaşmış vaziyette, Malezya yüzde 21 düzeyinde; Avrupa'ya bakarsak, Çekya var, yüzde 20,36, Macaristan yüzde 14'e yaklaşmış vaziyette; Estonya, Polonya, Bulgaristan, bunların hepsi bizim neredeyse 2 katımız düzeyinde. Örnekleri artırmak mümkün. Yani, gerçekten, bu ciddi bir sorun olarak ihracatta görünüyor ve bu konuda sizin herhangi bir şey söylediğinizi bugün duymadık yani ileri teknolojili ihracatın düşük olmasının, ticaret açısından, dünya ticareti açısından bizim büyük bir sorunumuz olduğuna dair hiçbir cümleniz yok; demek ki bu konuda bir hazırlığınız, bir vizyonunuz, bir öneriniz de yok gibi görünüyor.

"Türkiye, ileri teknolojili ihracatta açıkça nal topluyor"

'Türkiye dünyanın 19'uncu büyük ekonomisi' diye övünüyor iktidarınız 2022'de, tamam, peki, güzel ama Dünya Bankası'nın hesaplamalarına göre ileri teknolojili ihracatın toplam ihracata oranında aynı yıl Türkiye kaçıncı sırada biliyor musunuz dünyada; 57. Yani 19 nerede, 57 nerede? Demek ki bu alanda çok büyük bir sorun var, bu net bir şekilde görünüyor. Nedir bunun nedeni? Baktığımızda, Türkiye'ye gelen net yabancı sermaye yatırımlarının bu açıdan ciddi bir sorun yarattığını görüyoruz yani diğer ülkelerin yaptığını, Uzak Doğu'da ya da Avrupa'da diğer ülkelerin yaptığını Türkiye yapamıyor bir türlü; halbuki hem ürün ve pazar çeşitliliği açısından bu ülkelerin birçoğundan iyi durumdayız hem de sanayi üretimi kabiliyetimiz yüksek ve çeşitlilik açısından da karşılaştırdığımızda Çin ve Hindistan'la karşılaştırılabilecek bir üretim üssüyüz, rekabet gücümüz ortada. Yani küresel rekabetçilik haritasında Türkiye, Çin ve Hindistan'la birlikte yükseliyor ama ileri teknolojili ihracatta açıkça nal topluyor yani bu lafla anlatabiliriz. Neyi gösteriyor? Ne yaptığını bilen ve irrasyonel davranmayan bir ekonomi idaresi yoktu belli ki. Şimdi rasyonel ekonomi idaresine dönüldü ama hala baktığımızda yüzde 2,7 ile 3 arasında salınan bir durumla karşı karşıyayız.

"Türkiye hak ettiği ölçüde yabancı sermaye çekemiyor"

Peki neden Türkiye hak ettiği ölçüde yabancı sermaye yatırımı çekemiyor meselesine bakmak lazım. World Justice Project var -Dünya Adalet Projesi dünyada hukukun üstünlüğünün geliştirilmesinin görev edinmiş bir kuruluş ve ekonomi alanında da ciddiye alınan, uluslararası alanda verileri izlenen bir kuruluş- bu Dünya Adalet projesi 'hukukun üstünlüğü', 'hesap verebilirlik', 'adil hukuk, açık hükümet' ve 'erişilebilir tarafsız adalet' olarak dört ilkeyi temel alarak birtakım endeksler yayınlıyor ve bu endekslerden 2 tanesinin çok önemli olduğunu biliyoruz. Biri hukukun üstünlüğü endeksi, öbürü de yolsuzluk yokluğu endeksi. Şimdi, baktığımızda yeni çıkan bu endekste Türkiye'nin durumu şöyle; hukukun üstünlüğü endeksinde Türkiye 117'nci durumda, 117 yani 'hukukun üstünlüğü' diye bir şey neredeyse yok. Hani Arjantin, Çin ve Rusya bile bizden daha iyi durumda. Peki, yolsuzluk endeksi yani yolsuzluk yokluğu endeksinde Türkiye kaçıncı sırada; 78'inci sırada. Bu iki konu aslında her şeyi anlatıyor yani hukukun üstünlüğünün olmaması ve yolsuzlukların önlenmesiyle ilgili sorunların olması aslında yabancı sermayenin neden gelmediğine dair çok açık işaretler taşıyor."