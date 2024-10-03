Yabancı Turistler Camiye Saygı Göstermek İçin Etek Giydi - Son Dakika
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Yabancı Turistler Camiye Saygı Göstermek İçin Etek Giydi

Yabancı Turistler Camiye Saygı Göstermek İçin Etek Giydi

Bursa'da bir grup yabancı turist, cami kurallarına saygı göstererek kadın etekleri giydi.

03.10.2024 17:31
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BURSA'ya gelen yabancı turist kafilesindeki erkekler, tarihi Yeşil Cami'yi ziyaretlerinde, kadınlar için cami girişine konulan etekleri giydi. Camideki bir kişinin cep telefonuyla kayda alıp paylaştığı görüntüler, sosyal medyada gündem oldu. Şort giyen turistlerin, cami girişindeki uyarı levhasında, erkeklerin uzun pantolonlu olarak camiyi ziyaret etmesi gerektiği belirtilen yazıyı okuduktan sonra, saygıdan dolayı etekleri giydikleri öğrenildi.

Bir tur şirketi ile tarihi ve kültürel gezi için Bursa'ya gelen turist kafilesindeki erkekler, Yıldırım ilçesindeki tarihi Yeşil Cami'yi gezmek istedi. Gruptakiler, cami girişinde çeşitli dillerde yazılan uyarı levhasında, erkeklerin uzun pantolonlu olması gerektiğini okuyunca, İslam dinine saygıdan dolayı, kadın ziyaretçilerin giymesi için konulan etekleri giyip, camiyi ziyaret etti. Çevredekilerin cep telefonlarıyla kaydettiği ve sosyal medyada paylaştığı o anlar, izlenme rekoru kırdı.

Yeşil Cami Müezzini İrfan Alpagut, Bursa'nın en önemli eserlerinden olan Yeşil Cami'yi günde 600'den fazla yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğine dikkat çekerek, "Yabancı turistler buraya gelerek, caminin içerisinde bulunan talimatları okuyup, İslam'ın mabedine nasıl girilmesi gerektiğini oradan öğreniyorlar. Özellikle erkeklerin, bayanlara ayrılmış olan bölümlerdeki etekleri alıp, giymelerine çok şahit oluyoruz" dedi.

İslam dinine gösterilen saygıdan dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Alpagut, "İslam'ın mabedine, farklı bir dinden bile olsa saygı duyulması, çok sık karşılaştığımız bir durum. O yüzden, biz camilerimize girerken böyle hassasiyet gösteren yabancı kardeşlerimizi görünce, çok memnun oluyoruz. Sayılarının artmasını diliyoruz. Bu durumu hiçbir zaman olumsuz karşılayan birisine denk gelmedik. Erkekler böyle giyinip, birbirlerinin fotoğraflarını çekiyorlar. Genellikle saygıdan dolayı hiçbir problemle karşılaşmıyoruz" diye konuştu.

'YANLIŞ ANLAMAYLA İLGİSİ YOK'

Turistlerin hassasiyetine dikkat çelen Alpagut, "İçeri girmişseniz görmüşsünüzdür. 16 dilde Kur'an-ı Kerim meal yeri var. Biz arzu eden turistlere onları hediye ediyoruz. İslam dinine ve İslam'ın mabetlerine inanılmaz bir ilgi var. Bundan son derece memnunuz. Sosyal medyada yanlış anlayıp, böyle giyindikleri gibi bir algı oluştu ama durum böyle değil. İslam dinine olan saygılarından, hürmetlerinden ve kurallarına gayret göstermelerinden kaynaklı bir durumdur. Yanlış anlamayla kesinlikle bir ilgisi yoktur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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