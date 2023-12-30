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Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turistlerin harcamaları artıyor - Son Dakika
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Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turistlerin harcamaları artıyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Başdanışmanı Hamit Kuk'a göre, Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turistler 2023 yılında bir önceki yıla kıyasla daha fazla harcama yaparak turizm gelirleri ile ülke ekonomisine önemli ölçüde katkıda bulundu. Kuk, son istatistiklere göre yabancıların ortalama harcamalarının yılın ilk dokuz ayında 942 ABD dolarına ulaştığını belirtti. Rakam, 2022'nin aynı döneminde 905 ABD doları idi.

Türkiye\'yi ziyaret eden yabancı turistlerin harcamaları artıyor
30.12.2023 - 15:07,
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İSTANBUL, 30 Aralık (Xinhua) -- Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Başdanışmanı Hamit Kuk'a göre, Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turistler 2023 yılında bir önceki yıla kıyasla daha fazla harcama yaparak turizm gelirleri ile ülke ekonomisine önemli ölçüde katkıda bulundu.

Kuk, son istatistiklere göre yabancıların ortalama harcamalarının yılın ilk dokuz ayında 942 ABD dolarına ulaştığını belirtti. Rakam, 2022'nin aynı döneminde 905 ABD doları idi.

"Turizm sektörü, doğrudan nakit girişi sağladığından, Türkiye ekonomisi üzerinde doğrudan etkisi olan en önemli sektörlerden biri" diyen Kuk, sektörün dış ticaret açığının kapatılmasında hayati öneme sahip olduğunu ve istihdam üzerinde doğrudan etkisi bulunduğunu vurguladı.

Turizm sektöründe yaklaşık 1,5 milyon kişinin çalıştığını ve onlarca sektörün de bu sektörle ilişkili olduğunu söyleyen Kuk, "Dolayısıyla turizm gelirlerindeki herhangi bir artış, diğer sektörlerin üretim cirolarını ve dolayısıyla istihdamı doğrudan etkiliyor" dedi.

Türkiye'de turizm sektörünün çeşitli nedenlerden dolayı yaklaşık yüzde 60 kapasiteyle çalıştığına değinen Kuk, tam kapasiteye ulaşıldığında "gelirlerin tavan yapacağını" ifade etti.

Uluslararası seyahat eğilimlerini izleyen Vize Seyahat Eğilimleri Araştırması'na göre, 2023 yılında yabancı turistler Türkiye'de ortalama 11 gün kalarak ortalama 2.900 ABD doları harcadı.

Anket, 12 yaşından büyük çocuklarla seyahat eden aileler için bu rakamın 4.015 ABD dolarına çıktığını gösterdi.

Bu arada Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın son verileri, Türkiye'nin turizm gelirinin 2023'ün ilk dokuz ayında geçen yıla göre yüzde 20 artarak 42 milyar ABD dolarına ulaştığını gösterdi.

Bakanlık ayrıca, Türkiye'yi yılın ilk 11 ayında 52,7 milyon turistin ziyaret ettiğini belirtti.

Ekonomist Mahfi Eğilmez internet sitesinde, Rusya- Ukrayna krizi ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları gibi bir dizi olumsuz koşula rağmen "bu verilerin, turizm sektöründeki gelişmenin son derece olumlu olduğunu gösterdiğini" yazdı.

Eğilmez, "Böylesine olumlu bir atmosfer, bu durumlardan etkilenip tatil planlarını değiştiren kişilerin yarattığı boşluğun hemen başkaları tarafından doldurulduğunu gösteriyor. Türkiye 2023 yılında turizmde rekor kıracak gibi görünüyor" dedi.

Kaynak: Xinhua
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