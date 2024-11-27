Yabancı Uyrukluların Polis Olması İddiası Yanlış - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yabancı Uyrukluların Polis Olması İddiası Yanlış

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yabancı uyrukluların polis olma iddialarını yalanladı.

27.11.2024 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarındaki " Türkiye'de yabancı uyrukluların polis yapıldığı" iddialarının doğru olmadığını bildirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Polis Akademisi Başkanlığınca duyurulan polis olma şartlarına göre, polis olmanın ilk şartının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olduğu belirtildi.

Yabancı uyrukluların polis olabilmesinin mümkün olmadığının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası İkili Anlaşmalar ve Güvenlik İşbirliği Protokolleri kapsamında yabancı uyruklu öğrencilere Polis Akademisi Başkanlığı İç Güvenlik Fakültesi (İGF) Dekanlığında lisans eğitimi, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Müdürlüğünde ise tezsiz yüksek lisans eğitimi verilmektedir. İddiaya konu görseldeki yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili protokoller kapsamında ülkemizde eğitim almaya gelen polis adaylarıdır. Yabancı uyruklu öğrenciler, eğitim sonunda görevlerini yapmak üzere kendi ülkelerine geri dönmektedir. Kamuoyunu provoke etmeye yönelik dezenformasyonlara itibar etmeyiniz."

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye Cumhuriyeti, Sosyal Medya, Politika, Güvenlik, Türkiye, Güncel, Hukuk, Dünya, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yabancı Uyrukluların Polis Olması İddiası Yanlış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:15 Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden nasıl aday olabileceğini anlattı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden nasıl aday olabileceğini anlattı
18:51 Güran ailesinin silinen kayıtlarındaki Kürtçe konuşmalar deşifre edildi: Bunu söylersen seni koruruz Güran ailesinin silinen kayıtlarındaki Kürtçe konuşmalar deşifre edildi: Bunu söylersen seni koruruz
18:38 CHP lideri Özel, Ahmet Özer’i Cuma günü cezaevinde ziyaret edecek CHP lideri Özel, Ahmet Özer'i Cuma günü cezaevinde ziyaret edecek
17:44 Rusya, tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak Rusya, tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak
16:01 RTÜK’ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza RTÜK'ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza
09:01 Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan’ı görenler tanıyamadı Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'ı görenler tanıyamadı
08:58 Milyonların gözü bu toplantıda Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL
08:55 Samet Aybaba ve Brad Friedel Beşiktaş’tan ayrıldı Samet Aybaba ve Brad Friedel Beşiktaş'tan ayrıldı
08:51 Buse Terim derin yırtmacıyla çok konuşuldu Buse Terim derin yırtmacıyla çok konuşuldu
08:38 Deprem uzmanı Ahmet Ercan: Hizanlılar bugün evlerini kullanmasalar iyi olur Deprem uzmanı Ahmet Ercan: Hizanlılar bugün evlerini kullanmasalar iyi olur
08:34 Ünlü beach’in işletmecisine eşinden 100 milyon liralık tazminat davası Ünlü beach'in işletmecisine eşinden 100 milyon liralık tazminat davası
07:59 Ateşkes antlaşması sonrası İsrail’den Lübnanlı sivillere yönelik uyarı Ateşkes antlaşması sonrası İsrail'den Lübnanlı sivillere yönelik uyarı
07:50 MasterChef’te ilk eleme adayı belli oldu MasterChef'te ilk eleme adayı belli oldu
07:33 Cüneyt Özdemir’den Ali Atay’ın sözlerine tepki Cüneyt Özdemir'den Ali Atay'ın sözlerine tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 20:24:59. #1.13#
SON DAKİKA: Yabancı Uyrukluların Polis Olması İddiası Yanlış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.