Yağış İstanbul trafiğini durma noktasına getirdi, akşam yoğunluğu yüzde 89\'a ulaştı

Yağış İstanbul trafiğini durma noktasına getirdi, akşam yoğunluğu yüzde 89'a ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu, belediyenin trafik haritası verilerine göre 19.00 itibarıyla yüzde 89'a çıktı. Yağışlı hava ana arterlerde trafiği durma noktasına getirirken D-100 Karayolu Yenibosna mevkisi ve Acıbadem Köprüsü'nde araçlar güçlükle ilerleyebildi.
İSTANBUL'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı. Yağışlı havanında etkisiyle bir çok ana arterde trafik durma noktasına geldi.
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 19.00 itibariyle yoğunluk yüzde 89'a ulaştı. Yağışlı havanında etkisiyle kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. D-100 Karayolu Yenibosna mevkisi ve Acıbadem Köprüsü'nde araçların güçlükle ilerlediği görüldü.
Kaynak: DHA
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