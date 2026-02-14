Yağız Efe için 300 bin dolar toplandı - Son Dakika
Yağız Efe için 300 bin dolar toplandı

Yağız Efe için 300 bin dolar toplandı
14.02.2026 11:59
Bursa'da DMD hastası Yağız Efe'nin tedavisi için başlatılan kampanyada 2 ayda 300 bin dolar toplandı.

BURSA'da, ambulans şoförü Mustafa Erim ve Hafize Erim çiftinin geçen yıl haziran ayında kas erimesi hastalığı olan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) tanısı konulan Oğulları Yağız Efe'nin kampanyasında yüzden 10'u ulaşıldı. Kampanyada 2 ayda 300 bin dolar para toplandı.

Nilüfer ilçesinde yaşayan, 4 çocuklu Mustafa ve Hafize Erim çiftinin üçüncü çocuğu olan 8 yaşındaki Yağız Efe'ye, haziran ayında rahatsızlığı nedeniyle getirildiği devlet hastanesinde DMD tanısı konuldu. Ailesinin geçimini ambulans sürücülüğü yaparak kazanan Mustafa Erim, oğlunun Dubai'de yapılacak tedavisi için gerekli olan 3 milyon doların toplanması için Bursa Valiliği'ne başvuruda bulunarak yardım kampanyası başlattı. Belediye başkanlarının da destek verdiği kampanyada Yağız Efe'nin sağlığına kavuşması için gerekli 3 milyon doların, 2 ay içerisinde yüzde 10'u olan 300 bin doları toplandı.

'NE OLUR OĞLUMU YAŞATIN'

Yağız Efe'nin tedavisi için yardım gecelerinin de düzenlendiğini söyleyen Mustafa Erim, "Hastaneye parmak ucunda yürümesi ve merdiven çıkarken yorulması şikayetiyle gittik. Oğlumuzun DMD kas hastası olduğunu öğrendik. Bunun tedavisi Dubai'dedir ve tutarı 3 milyon dolardır. Oğlumun iyileşmesi için elimden geleni yapacağım. Ne olur oğlumu yaşatın" dedi.

Kaynak: DHA

