Yahudi Grubundan Filistin Yürüyüşüne Destek Çağrısı - Son Dakika
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Yahudi Grubundan Filistin Yürüyüşüne Destek Çağrısı

660'tan fazla Yahudi asıllı İngiliz, Filistin'e destek yürüyüşünün BBC önünde yasaklanmasına itiraz etti.

13.01.2025 15:46
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İngiltere'de aralarında avukat, sanatçı ve akademisyenlerin de bulunduğu 660'tan fazla Yahudi asıllı İngiliz, polise çağrıda bulunarak Filistin'e destek yürüyüşünün BBC binası önünde başlamasına yönelik yasağını kaldırılmasını talep etti.

İngiltere'de "İşçi Partisi için Yahudi Sesi (Jewish Voice for Labour)" adlı grup, 660'dan fazla önde gelen Yahudi ismin, Londra Metropolitan Polisinin Filistin'e destek yürüyüşü için göstericilerin BBC binası önünde toplanmasını yasaklayan kararına tepki gösterdiğini bildirdi.

Grup tarafından çok sayıda avukat, sanatçı ve akademisyenin desteğiyle yapılan ortak açıklamada, polisin, Gazze'de devam eden soykırıma karşı yapılan gösterilere itiraz eden İsrail yanlısı örgütlere kulak verdiği kaydedildi.

Açıklamada, polisin, İsrail yanlılarının, "Filistin destekçisi gösterilerin sinagoga gidenler için tehdit oluşturduğunu iddia eden güçlü baskısıyla karşı karşıya kaldığı" vurgulandı. Açıklamada, "Kanıttan yoksun bu iddia, soykırımın başladığı Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen her büyük gösteriye katılan büyük Yahudi Bloğu tarafından güçlü şekilde yalanlanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

"İsrail yanlılarının amacı, yürüyüşlerin tamamen yasaklanması"

İsrail yanlılarının bu kez "yürüyüşleri, sinagoga gidenlere yönelik tehdit olarak göstermek için toplu girişimde bulunduğu" belirtilen açıklamada, İsrail yanlısı seslerden oluşan bu grubun nihai amacının, "yürüyüşlerin tamamen yasaklanması" olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, "Yahudiler olarak, Yahudilerin ibadet özgürlüğüne yönelik hayali tehdit yaratarak zor kazanılmış siyasi özgürlüklere müdahale etmeye yönelik bu küstah girişim karşısında şok olduk." denildi.

Polis teşkilatının görevinin, barışçıl ve yasalara uygun toplantıları engellemeye yönelik partizan kampanyalara boyun eğmek olmadığı kaydedilen açıklamada, 18 Ocak'ta BBC önünde başlaması planlanan gösteriye izin verilmesi çağrısında bulunuldu.

İngiliz polisi, Filistin yürüyüşü için göstericilerin BBC önünde toplanmasını yasakladı

Londra Metropolitan Polisi, 18 Ocak Cumartesi günü İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin binası önünde başlaması planlanan Filistin yürüyüşü için göstericilerin "sinagog yakınlarında" toplanacağını öne sürerek Filistin destekçilerinin BBC binası önünde bir araya gelmesini yasaklamıştı.

Polis, Filistin Dayanışma Kampanyasının (PSC) planladığı yürüyüş öncesinde, göstericilerin bir sinagogun çevresinde toplanmasını engelleme gerekçesiyle polisin yetkisini kullandığı bildirilmişti. Londra Metropolitan Polisi, söz konusu yetkinin, İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin yönetim binasının olduğu Portland Place ve çevresindeki alanda toplanmayı engellediğini kaydetmişti.

"Polis, hahambaşının baskısı üzerine bu yasağı getirdi"

Yürüyüşün ana organizatörlerinden PSC'den yapılan açıklamada da İngiliz polisinin, Hahambaşı Ephraim Mirvis'in baskısı üzerine bu yasağın getirildiği aktarılmıştı.

Açıklamada,"Hahambaşı İsrail ordusunun Gazze'de gerçekleştirdiği korkunç ve suç teşkil eden eylemlerini açıkça kutlamış ve bu eylemleri 'sorumluluk sahibi saygın bir ülkenin yapabileceği en olağanüstü şey' olarak nitelendirmiştir." ifadesi kullanılmıştı.

Ayrıca, PSC'nin, Filistin yürüyüşlerinin Yahudi halkına karşı düşmanca ya da onlara yönelik tehdit olduğu iması reddedilmişti.

Hahambaşı Mirvis, geçen sene yaptığı açıklamalarda, Filistin'e destek yürüyüşleriyle ilgili rahatsızlığını İngiliz polisine aktardığını ve görüşmelerin sürdüğünü belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yahudi Grubundan Filistin Yürüyüşüne Destek Çağrısı - Son Dakika

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