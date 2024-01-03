Yahudi yerleşimciler Batı Şeria\'da Filistinlilere ait 100 zeytin ağacını söktü

Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde Filistinlilere ait yaklaşık 100 zeytin ağacını ve asmayı söktüğü bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Yahudi yerleşimciler Beytüllahim'in batısındaki Nehhalin beldesinde Filistinlilerin tarım arazisine zarar verdi.

Beytüllahim'deki Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleri ile Mücadele Ofisi Müdürü Hasan Breyciye, bir grup Yahudi yerleşimcinin, Nehhalin beldesindeki Banyas bölgesinde Filistinli Cemal Ahmed Mustafa'ya ait yaklaşık 100 zeytin ağacı ve asmayı söktüğünü söyledi.