Yahudi Yerleşimcilerden İsrail'e Egemenlik Çağrısı

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan 19 yasa dışı Yahudi yerleşim biriminin başkanı, İsrail hükümetine Batı Şeria'nın tamamında "egemenliği" hızla hayata geçirme çağrısında bulundu.

İsrail basınından Yisrael Hayom gazetesine göre, yerleşim birimi başkanları tarafından Başbakan Binyamin Netanyahu'ya gönderilen mektupta, "İsrail Meclisi (Knesset), egemenliğin uygulanmasını talep eden öneriyi büyük çoğunlukla onayladı, Netanyahu da buna lehte oy verdi." ifadeleri kullanıldı.

Taleplerinin yalnızca belirli yerleşim birimleri için değil, Batı Şeria'nın tamamı için geçerli olduğu savunulan mektupta, bu adımın "Yahudi, tarihi, ahlaki ve güvenlik açısından gerekli" olduğu ileri sürüldü.

Mektupta, bazı İslam ülkeleri ile Avrupa ülkelerinin Birleşmiş Milletlerde (BM) Filistin devletini tanımaya yönelik adımlar attığına dikkati çekilerek, bunun "İsrail için varoluşsal bir tehdit" oluşturduğu iddia edildi.

Son dönemde İngiltere, Fransa ve Avustralya'nın da aralarında bulunduğu bazı ülkeler, eylül ayında BM Genel Kurulu toplantılarında Filistin'i tanıma niyetlerini açıklamıştı. BM'ye üye 193 ülkeden en az 149'u halihazırda Filistin devletini tanıyor.

Smotrich "E1" projesini onaylayacağını duyurmuştu

İsrail kabinesinin aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 13 Ağustos'ta "Filistin devleti fikrini ortadan kaldırmak" için işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesini onaylamayı planladığını duyurmuştu.

İsrail Sivil İdare Birimi Yüksek Planlama Kurulu, 20 Ağustos'ta, "E1" projesi kapsamında 3 bin 401 yasa dışı konutun inşası planına nihai onay vermek için toplanacak.