Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında yaralananların sayısı 55'e yükseldi

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Yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'daki köy ve kasabalara düzenlediği saldırılarda yaralananların sayısının 55'e yükseldiği belirtildi.

Yahudi yerleşimciler, İsrail askerlerinin koruması altında dünden bu yana Batı Şeria'nın pek çok köy ve kasabasında Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bu saldırılar sonucunda cuma gününden bu yana Batı Şeria'daki hastanelere çoğu gerçek mermiyle yaralanan en az 55 kişinin getirildiği bildirildi.

Yaralılardan 10'unun durumunun ağır olduğu, onlarcasının ise sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildiği kaydedildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, yerleşimcilerin, Ramallah'a bağlı Ebu Felah, Ayn Sinya ve Bitin köyleri ile El-Muğayyir beldesi, Nablus'ta ise Duma ve Beyt Furik köylerine saldırdığı bilgisi geçilmişti.

Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim yerinde yaşayan bir çocuğun ortadan kaybolmasının ardından silahlı Yahudi yerleşimciler Filistin beldelerine saldırılarını artırmıştı.

İsrail ordusu ise gün içerinde yaptığı açıklamada, Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim yerinde yaşayan 14 yaşındaki çocuğun cesedinin kırsal arazide bulunduğunu duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 463 Filistinli hayatını kaybetti, 8 binden fazla Filistinli gözaltına alındı.