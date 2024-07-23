Yahyalı'da Gençler Mesleki Eğitimle İstihdama Yönlendiriliyor - Son Dakika
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Yahyalı'da Gençler Mesleki Eğitimle İstihdama Yönlendiriliyor

Yahyalı Belediyesi tarafından hazırlanan Avrupa Birliği projesi kapsamında düzenlenen kapanış toplantısında, gençlerin mesleki eğitimle istihdama yönlendirildiği belirtildi. Belediye Başkanı Esat Öztürk, projenin başarılı sonuçlar verdiğini ve birçok kursiyerin meslek edindiğini ifade etti. Öztürk, belediyenin gençlere yönelik yatırımlarının sürekli devam edeceğini vurguladı.

23.07.2024 16:17
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Yahyalı Belediyesi tarafından hazırlanan "Yahyalı'da ne Eğitimde ne İstihdamda Olan Gençler Mesleki Eğitimle İstihdama Yönlendiriliyor" Avrupa Birliği projesinin kapanış toplantısı yapıldı.

Yahyalı Kadın ve Gençlik Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçe protokolü, meclis üyeleri, esnaf, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Öztürk, belediye tarafından 2021 yılında hazırlanan projenin meyvelerini verdiğini, bir çok kursiyerin meslek edindiğini, meslek öğrenenlerden kendi iş yerini açanlar olduğunu söyledi.

Meslek öğrenen kursiyerlerin belediye olarak her zaman yanlarında olacaklarını belirten Öztürk, "Avrupa Birliği projelerimizi yazmaya devam edeceğiz. Bu projelerimizle genç kardeşlerimizi meslek sahibi yapacağız. Yahyalı Belediyesi olarak altyapı, üstyapı hizmetleri ve rutin belediyecilik hizmetlerini aksatmadan yerine getiren başarılı bir belediyecilik yaptığımıza inanıyorum. Bütün bu yatırımların yanında en önemli yatırımın insana ve geleceğimiz olan gençlere olduğunun bilincindeyiz ve bu alanda da sürekli çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yahyalı'da Gençler Mesleki Eğitimle İstihdama Yönlendiriliyor - Son Dakika

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