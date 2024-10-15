Yahyalı'da Kadınların Elmada Emeği Büyük - Son Dakika
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Yahyalı'da Kadınların Elmada Emeği Büyük

Yahyalı\'da Kadınların Elmada Emeği Büyük

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kadınlar, elma üretiminde kritik rol oynuyor, ihracata katkı sağlıyor.

15.10.2024 12:16
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yetiştirilen elmaların üretiminden hasadına kadar her aşamasında yöre kadını yoğun emek harcıyor.

Kalitesi ve kendine has aromasıyla iç ve dış piyasada talep gören Yahyalı elmasının bakımından, hasadına ve depolanmasına kadar tüm aşamalarında yüzlerce kadın büyük özveriyle çalışıyor.

Kadınların büyük katkısıyla yetiştirilen elmalar, Hindistan, Kanada, Libya, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar ve Rusya başta olmak üzere 25 ülkeye ihraç ediliyor.

Elma deposunda çavuş olarak çalışan Kezban Tekin, AA muhabirine, elma üretiminde çoğunlukla kadınların mesai harcadığını söyledi.

Yahyalı kadınının emektar olduğunu dile getiren Tekin, "Kadınlar hem evde işini görüyor hem burada çalışıyor. Sabah geliyor, akşam gidiyor. Ekmeğimizi kazanıyoruz. Hem biz kazanıyoruz hem millet kazanıyor." dedi.

"Dala çıkan da merdivene çıkan da kadın"

Tekin, elma üretimine çok büyük destek verdiklerine değinerek, şöyle devam etti:

"Kadın olmazsa olmuyor. Bundan 2 gün öncesine kadar tarladaydık. Dala çıkan da merdivene çıkan da kadın. Erkeğin burada yaptığı elma yüklü kasayı almak. İşin çoğunluğu kadında bitiyor. Kadın elmayı diziyor, seçiyor, çürüğü atıyor. Yani iş hep kadında bitiyor. Yahyalı elmasının bu kadar iyi ve meşhur olmasında kadının etkisi var. Tarladan çıkıp bu seviyeye gelmesinde kadınların emeği çok büyük. Benim 34 işçimin sadece 5'i erkek."

İşçilerden Gönül Koç ise yaklaşık 8 yıldır elma işinde çalıştığını, aile bütçesine katkı sağladığını belirtti.

Hatice Gürkan da elma işinin yanında ev işlerini de ihmal etmediklerini anlatarak, "Biz daha temiz çalışıyoruz. Elmaların yaralılarını, kötülerini alıyoruz. Böyle çalışmaktan zevk alıyoruz. Burası bizim için şenlikli geçiyor. Çalgımız olursa bazen oynuyoruz. Emeklerimiz çok." diye konuştu.

Üretici Abdullah Dağ ise kadınların elmaları daha hassas topladığını ve bu yüzden çalışanlarının yüzde 90'ının kadınlar olduğunu söyledi.

"Elma işinde çalışan yaklaşık 2 bin kişinin yüzde 90'ı kadınlarımız"

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de ilçedeki kadınların elma üretimine önemli katkı sağladığını vurguladı.

Elma bahçesinden depoya kadar her yerde kadınların çalıştığına dikkati çeken Öztürk, şunları kaydetti:

"Yahyalı'daki kadınlarımızın çoğu elma işinde çalışıyor. Elma işinde çalışan yaklaşık 2 bin kişinin yüzde 90'ı kadınlarımız. Kadınlarımızın Yahyalı ekonomisine Kayseri ekonomisine ve dolayısıyla Türkiye ekonomisine ciddi manada katkısı var. Elmacılık zor bir sektör. Yahyalı kadını, diğer Türk kadınlarının da olduğu gibi katma değer üreten beceriye sahip. Kadınlarımıza 8-9 ay istihdamımız var. Bu gerçekten önemli. Kadınlarımızın, mutfağa, aile ekonomisine katkısı oluyor. Üreten, eli öpülesi kadınlarımızla gurur duyuyoruz. Kadınlarımızın daha çok tercih edilmesinin sebebi işine olan vefası diye düşünüyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yahyalı'da Kadınların Elmada Emeği Büyük - Son Dakika

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