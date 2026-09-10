Yair Golan, Sara Netanyahu'ya 843 bin dolarlık hakaret davası açtı - Son Dakika
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Yair Golan, Sara Netanyahu'ya 843 bin dolarlık hakaret davası açtı

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İsrail'de muhalefetteki Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, kendisinin Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırısından önceden haberdar olduğunu iddia eden Başbakan Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu'ya 2 milyon 55 bin şekel (843 bin dolar) değerinde tazminat ve hakaret davası açtı.

İsrail'de muhalefetteki Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, kendisinin Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki sürpriz saldırısından haberdar olduğunu iddia eden Başbakan Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu hakkında 2 milyon 55 bin şekel (843 bin dolar) değerinde tazminat ve hakaret davası açtı.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Demokratlar Partisi lideri Golan, Sara Netanyahu'ya ihtarname göndererek sözlerini geri almasını ve özür dilemesini istedi.

Kendisi hakkında 7 Ekim'i önceden bildiğine ilişkin iddiada bulunan Sara Netanyahu hakkında 843 bin dolarlık tazminat ve hakaret davası açan Golan, davanın yalnızca kendi itibarıyla ilgili olmadığını, aynı zamanda "tüm dizginlerini koparmış bir hükümete" karşı açıldığını söyledi.

Golan ayrıca, "7 Ekim başarısızlığının" sorumluluğunu hiçbir zaman doğrudan üstlenmeyen veya özür dilemeyen Başbakan Binyamin Netanyahu ve ailesini "ülke tarihinin en büyük fırtınasının sorumluluğundan kaçmaya çalışmakla", "tarihi yeniden yazmaya yeltenerek cehenneme atlayıp hayat kurtaranları hain göstermeye çalışmakla" suçladı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyonuna ağustos sonunda konuşan Sara Netanyahu, Golan'ın saldırıdan önceden haberdar olduğunu ima ederek, "Diğer hiç kimsenin haberi yokken o, çok ama çok erken bir saatte giyinmiş ve (bölgede) hazırdı. Başbakanın bile haberi yokken..." ifadelerini kullanmıştı.

Yair Golan, 7 Ekim sabahı yerel saatle 08.00 civarında güneye doğru yola çıktığını ve Gazze Şeridi sınırındaki Nova Müzik Festivali'nin yapıldığı alandaki kurtarma faaliyetlerine katıldığını söylemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Hamas'ın 7 Ekim'deki sürpriz saldırısına ilişkin "Beni uyandırmadılar" diyerek kendisini savunmuş, eski İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin Bet (Şabak) Başkanı Ronen Bar'ı hedef almıştı.

Öte yandan Haaretz gazetesinin çok sayıda kaynak ve üst düzey yetkililere dayandırdığı araştırma haberinde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 7 Ekim 2023 öncesinde Netanyahu'yu "Gazze'den kapsamlı bir saldırı düzenleneceği" yönünde uyardığı öne sürülmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yair Golan, Sara Netanyahu'ya 843 bin dolarlık hakaret davası açtı - Son Dakika

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