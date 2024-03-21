Yair Lapid, İsrail ve Hamas arasında esir takası için anlaşma çağrısında bulundu

Güncel

Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, ülkesi ile Hamas arasında müzakereleri yürütülen esir takasında ortaya çıkan şartlar Tel Aviv açısından "kötü de olsa" bir an önce mutabakata varılması çağrısında bulundu.

Lapid, İsrail'de yayın yapan bir radyoda katıldığı programda esir takası müzakerelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail yönetimini müzakerelerdeki tutumu nedeniyle eleştiren Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümeti İsrailli esirlere "ihanet etmekle" suçladı.

"Gün geçtikçe öldüğünü" söyleyen Lapid, " Gazze'deki İsrailli rehinelerle ilgili kötü de olsa acilen bir anlaşmaya varılmalıdır." ifadesini kullandı.

Mossad Başkanı David Barnea liderliğindeki İsrail heyeti, esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerin yeni turu için 19 Mart'ta Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

İsrail basını, Mossad Başkanı liderliğindeki İsrail heyetinin Doha'ya ulaşmasıyla birlikte Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası müzakerelerinin resmen başladığını duyurmuştu.

Taraflar arasında düşük düzeyli yetkililer esir takası konusunda müzakerelerini sürdürse de İsrail basını İsrailli yetkililerin Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkes için yapılan müzakerelerde muhtemel bir anlaşmaya varılabileceği konusunda "kötümser" olduğunu yazmıştı.

Hamas'ın elinde 130'dan fazla İsrailli esir olduğu tahmin ediliyor.