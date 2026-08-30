Yair Netanyahu ABD'den İsrail'e Getirildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun "hedef alınma" tehlikesi nedeniyle ABD'den İsrail'e getirildiği iddia edildi.

İsrail devlet televizyonunun haberine göre, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak), oğul Netanyahu'nun hedef alınma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ve bu nedenle de derhal İsrail'e getirilmesi yönünde karar alındığını doğruladı.

Haberde, oğul Netanyahu'nun korumalarının hedef alınma tehdidini bertaraf etmeye yetecek düzeyde olmadığı ve bu nedenle New York'ta ziyaretlerde bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a eşlik eden iki güvenlik ekibinin daha bunun için görevlendirildiği belirtildi.

Netanyahu'nun hemen havaalanına oradan da aynı gece İsrail'e getirildiği kaydedildi.

Haberde, söz konusu tehdidin niteliğine yönelik bilgi verilmedi.

Amerikan televizyon kanalı Newsmax, birkaç gün önce, İran'ın Yair Netanyahu'ya suikast hazırlığı içinde olduğunu iddia etmişti.

Kanalın haberinde, İsrail istihbaratının, geçen aralık ayında İran'ın oğul Netanyahu'yu Miami yakınlarındayken öldürme planı yaptığını ortaya çıkardığı öne sürülmüştü.

İran'dan iddiaya ilişkin açıklama yapılmadı.