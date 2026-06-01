Yakamoz Duo ile Türk Müzik ve Yemeği Japonya'da

01.06.2026 11:59
Japon aşçı Rie Sakamoto ve sanatçı Sachi, bağlama-keman ile Türk kültürünü Japon dinleyicilere tanıtıyor.

Türkiye'de aldığı eğitimlerin ardından ülkesinde Türk yemekleri yapan Japon aşçı Rie Sakamoto ile keman sanatçısı Sachi'nin kurduğu "Yakamoz Duo", bağlama ve kemanın uyumuyla Uzak Doğu'da Anadolu ezgilerini tanıtarak Japon dinleyicileri Türk müziğiyle buluşturuyor.

Konservatuvarın keman bölümünden mezun olan Sachi ile bir dönem Türkiye'de yaşayarak Türk mutfağı ve kültürü üzerine eğitimler alan aşçı Rie Sakamoto'nun yolları, Japonya'daki bir restoranda kesişti.

Rie Sakamoto'nun işlettiği, Türk yemekleri sunulan mekanda tanışan ikili, müziğe olan ortak ilgileri sayesinde "Yakamoz Duo"yu kurarak Türk eserlerini birlikte icra etmeye başladı.

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım konserleri de düzenleyen ikili, kültür elçiliği rolünü bu süreçte daha görünür hale getirdi.

"Türk kültürünü Japonlara tanıtmaya çalışıyorum"

Rie Sakamoto, AA muhabirine, Türkiye'de bulunduğu dönemde bağlama eğitimi aldığını belirterek, Türk kültürüne ilgisinin zamanla daha da arttığını söyledi.

Asıl mesleğinin aşçılık olduğunu dile getiren Rie Sakamoto, "Türkiye'deyken Türk mutfağı üzerine araştırmalar yaptım. O arada bağlama dersleri de aldım. Türk kültürünü çok merak ettiğim için bir köyde bir ay kalıp, halı dokudum. Kültür merkezinde iğne oyası gibi el işi dersleri de aldım. Japonya'ya döndükten sonra rezervasyonla çalışan küçük bir restoran işletmeye başladım. Orada Türk yemekleri sunuyorum. Müşteriler isterse bağlama da çalıyorum. Boş vakitlerimde el işi dersleri vererek Türk kültürünü Japonlara tanıtmaya çalışıyorum." dedi.

Rie Sakamoto, farklı ülkelerin halk müziklerine ilgi duyduğunu ifade ederek, Sachi ile tanıştıktan sonra repertuvarını Türk ezgileriyle genişlettiğini anlattı.

Yaşadıkları 200 bin nüfuslu şehirde Türk nüfusunun az olduğunu ve dinleyicilerden güzel dönüşler aldıklarını aktaran Rie Sakamoto, "Konserimize gelenler ilk defa Türk müziği dinlediklerini söylediler. Oldukça olumlu tepkiler aldık ve daha çok dinlemek istediklerini belirttiler. O günden beri tutkuyla Türk müziği çalmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Rie Sakamoto, Japon dinleyicilerin Türkçe bilmemelerine rağmen şarkıların hissini anladığına değinerek, "Melodi o şarkının bütün hislerini anlatıyor. Dinleyen Japonlar diğer dillerdeki şarkılara kıyasla buna çok şaşırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Memleketim" iki kültürü buluşturdu

Duo'nun en özel parçasının "Memleketim" olduğunu vurgulayan Rie Sakamoto, şarkının "İşte bu tam bizim şarkımız" diyerek çaldıkları eser olduğunu söyledi.

Rie Sakamoto, Japonya'da da hemen hemen aynı melodiye sahip bir şarkı bulunduğuna işaret ederek, "Ülkeler farklı olsa da memlekete karşı aynı şeyleri hissettiğimizi bu şarkıyla anladık." ifadelerini kullandı.

Bugüne dek Türkiye'ye hiç gelmediğini ancak Türkçe öğrendiğini belirten Sachi ise en çok ziyaret etmek istediği ülkenin Türkiye olduğunu ve bir gün kemanıyla Türkiye'de çalmayı hayal ettiğini söyledi.

Sachi, Türkiye'ye geldiklerinde yöresel türküleri ait oldukları bölgelerde seslendirmek istediklerini vurgulayarak, "Türkiye'nin her yerine gitmek istiyoruz. Oraya ait türküleri kaynağında çalmak istiyoruz. Mesela Muğla'ya gidip 'Deniz Üstü Köpürür' seslendirmek ya da Kırşehir'e gidip Neşet Ertaş eserleri çalmak en büyük hayalimiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

