Yalnız Adam 1 Yıl Sonra Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yalnız Adam 1 Yıl Sonra Kurtarıldı

Yalnız Adam 1 Yıl Sonra Kurtarıldı
08.05.2026 10:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de ev icra nedeniyle terk eden Süleyman K., barınma merkezine yerleştirildi ve bakıma alındı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde oturduğu ev icra yoluyla satılınca dışarı çıkmayan ve biriktirdiği çöplerle 1 yıldır kötü koşullarda yaşayan Süleyman K. (60), Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Barınma ve Konaklama Merkezi'ne yerleştirildi. Süleyman K., yapılan kişisel bakım sonrası sağlıklı bir görünüme kavuştu.

Mustafa Paşa Mahallesi 707'nci Sokak'ta 5 katlı binanın 2'nci katındaki daireden gelen kötü koku ihbarını değerlendiren Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 6 Mayıs'ta Süleyman K.'nin oturduğu evde büyük miktarda çöple karşılaşınca Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çağrıldı. Süleyman K.'nin, belediye ve komşuları tarafından getirilen yiyecekleri biriktirdiği görülürken, ev boşaltılarak ilaçlama yapıldı. Süleyman K., sağlık kontrolü için Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, ev de temizlendi.

1 YILDAN BU YANA EVDEN DIŞARI ÇIKMAMIŞ

20 yıl önce eşinden ayrılan ve şehir dışında yaşayan 2 kızı olan Süleyman K.'nin uzun süredir saç ve sakal tıraşı olmadığı, oturduğu dairesinin icra yoluyla bir başkasına satılmasının ardından 1 yıldır evden çıkmadığı belirtildi. Süleyman K.'nin ihtiyaçlarının komşuları ve belediye tarafından karşılandığı, ailesinden, akrabalarından ve çevresinden gelen yardım taleplerini reddettiği ifade edildi.

KİŞİSEL BAKIMI YAPILDI

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilen Süleyman K., Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi'ne bağlı personel tarafından İzmit Kuruçeşme Mahallesi'ndeki Barınma ve Konaklama Merkezi'ne götürüldü. Süleyman K., burada 1 yıl sonra ilk kez yapılan kişisel bakım sonrası sağlıklı bir görünüme kavuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalnız Adam 1 Yıl Sonra Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızılırmak kıyısında vahşet Belediye başkanı görünce çıldırdı Kızılırmak kıyısında vahşet! Belediye başkanı görünce çıldırdı
Ölümden saniyelerle kurtuldu Ölümden saniyelerle kurtuldu
Doktorun şüpheli ölümü Hemen otopsiye götürüldü Doktorun şüpheli ölümü! Hemen otopsiye götürüldü
İsrail’de erkeklere cinsel istismarla suçlanan haham gözaltına alındı İsrail'de erkeklere cinsel istismarla suçlanan haham gözaltına alındı
İzmir’de FETÖ operasyonunda 9 gözaltı İzmir'de FETÖ operasyonunda 9 gözaltı
Çöp kamyonunun çarptığı yaya öldü kaza kamerada Çöp kamyonunun çarptığı yaya öldü; kaza kamerada

10:04
Şampiyonluk kutlaması değil Maç biter bitmez yüzlerce taraftar sahaya girdi
Şampiyonluk kutlaması değil! Maç biter bitmez yüzlerce taraftar sahaya girdi
09:53
Alex de Souza’dan Fenerbahçe’deki seçim için gece yarısı açıklama
Alex de Souza'dan Fenerbahçe'deki seçim için gece yarısı açıklama
09:27
Marmaris Belediyesi’nden skandal karar Yüzücüler boş havuzda antrenman yaptı
Marmaris Belediyesi'nden skandal karar! Yüzücüler boş havuzda antrenman yaptı
09:22
Burcu Köksal, AK Parti’ye geçmesine neden olan olayı anlattı
Burcu Köksal, AK Parti’ye geçmesine neden olan olayı anlattı
07:29
İBB’ye yeni operasyon Üst düzey isimler dahil 29 kişi gözaltına alındı
İBB'ye yeni operasyon! Üst düzey isimler dahil 29 kişi gözaltına alındı
06:52
Piyasalar diken üstünde Petrol 200 doları görebilir
Piyasalar diken üstünde! Petrol 200 doları görebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 10:15:18. #7.12#
SON DAKİKA: Yalnız Adam 1 Yıl Sonra Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.