Yalnızlık Alzheimer riskini yüzde 40 artırıyor - Son Dakika
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Yalnızlık Alzheimer riskini yüzde 40 artırıyor

11.06.2026 18:42
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Sosyalleşme ve aktif yaşamın Alzheimer'dan korunmadaki önemi vurgulandı.

Türkiye Alzheimer Derneği Marmara Şube Başkanı Prof. Dr. Aslı Demirtaş Tatlıdede, yalnız hissetmenin Alzheimer riskini yaklaşık yüzde 40 artırdığını belirterek, sosyalleşmenin ve aktif yaşamın hastalıktan korunmada önemli rol oynadığını söyledi.

Tatlıdede, Edirne Belediyesince Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Beyin Sağlığı ve Alzheimer'dan Korunma" konulu panelde, hastalıktan korunmada düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve sosyal yaşamın önemine dikkati çekti.

Obezite, diyabet ve insülin direncinin Alzheimer açısından önemli risk faktörleri arasında yer aldığını ifade eden Tatlıdede, "Bir diğer sorun da yalnız hissetmek. Kalabalık olabilir etrafınız ama paylaştığınız çok bir şey yoktur ve kendinizi yalnız hissediyorsunuzdur. Bu neredeyse sigara kullanımı kadar önemli, Alzheimer riskini yüzde 40 artırıyor." dedi.

İyi yaşlanmanın büyük ölçüde bireylerin yaşam tercihleriyle ilişkili olduğunu vurgulayan Tatlıdede, sosyalleşmenin, yeni beceriler edinmenin ve zihni aktif tutmanın koruyucu etkileri bulunduğunu anlattı.

Tatlıdede, "Dayanıklılık egzersizleri, koordinasyon çalışmaları, yeni bir dil, dans ya da enstrüman öğrenmek fayda sağlar. İlgimizi çeken alanlarda kendimizi geliştirmek, sosyalleşmek, seyahat etmek, müzik dinlemek ve teknolojiyi kullanmak beynimizi güçlendirir." diye konuştu.

Türkiye Alzheimer Derneği Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Burcu Ersöz Hüseyinsinoğlu da sağlıklı kas yapısının sağlıklı zihinsel işlevle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti.

Aktif yaşam tarzının önemine değinen Hüseyinsinoğlu, düzenli fiziksel aktivitenin hastaneye başvuru ve ilaç kullanım ihtiyacını azalttığını, birçok sistemik hastalığın yanı sıra Alzheimer tipi demans riskini de düşürdüğünü ifade etti.

Türkiye Alzheimer Derneği Marmara Şubesi Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Zeynep Tüfekçioğlu Korkmaz ise Türkiye'de yaşlı nüfusun giderek arttığını belirterek, buna bağlı olarak Alzheimer vakalarında da artış beklendiğini söyledi.

Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unun 65 yaş ve üzerindeki kişilerden oluştuğunu ifade eden Korkmaz, yaşın Alzheimer için en önemli risk faktörlerinden biri olduğunu, bunun her yaşlı bireyin hastalığa yakalanacağı anlamına gelmediğini kaydetti.

Korkmaz, dünyada Alzheimer hastalığının erken evresinde kullanılan bazı ilaçların yakın dönemde Türkiye'de de kullanıma sunulmasının beklendiğini belirterek, damar yoluyla uygulanan bu tedavilerin hastalığın ilerlemesini yaklaşık yüzde 30 oranında yavaşlattığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalnızlık Alzheimer riskini yüzde 40 artırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ahmet Bayrı Ahmet Bayrı:
    ben de artık yaşlanıyorum fakat bu tür haberler beni çok stres yapıyo çünkü burada yaşayan insanlar çoğu yalnız ve kimse ilgilenmiyo tabi hasta olurlar 0 0 Yanıtla
  • Betül Emine Güneş Betül Emine Güneş:
    hocam bu haberi gördüm de yine aynı şey söylüyorlar ya herkes aynı yere geliyo her zaman egzersiz yapın sosyalleşin beslenin fakat bu şeyler yaşlı insanlara kadar ulaşıyo mu hiç kimse bunlarla ilgilenmiyo bence 0 0 Yanıtla
  • Ahmet Serkan Islıkçı Ahmet Serkan Islıkçı:
    yaşlı insan olarak söylüyorum bu yazı beni çok üzdü ?? yıllarca çalıştık şimdi de yalnız kaldık kimse yanımızda yok ?? sosyalleşin diyolar ama kım sosyalleşecek 0 0 Yanıtla
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