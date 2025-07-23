Yalon: Gazze'deki Eylemler Savaş Suçu

Eski İsrail Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Moşe Yalon, Gazze'deki sivillerin zorla göç ettirilmesi, evlerinin yıkılması ve aç bırakılarak göçe zorlanmasının "savaş suçu" olduğunu belirtti.

Yalon, X hesabından İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, dış istihbarat servisi Mossad'ın Direktörü David Barnea ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in ismi açıklanmayan başkan yardımcısına hitaben bir açık mektup yayınladı.

Mektubunda Yalon, "tüm sivillerin ayrım gözetmeden yerinden edilmesi, evlerin sistematik yıkımı ve insanların küçük alanlara toplanarak gönüllü göçe zorlanmasının uluslararası hukuka göre savaş suçu olduğunu" vurguladı.

Yalon, "Halkı gönüllü göçe zorlamak amacıyla aç bırakmak da bir savaş suçudur ve ahlaki değerlerimizle çelişir." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Yalon, yardıma muhtaç sivillerin vurulmasını da "savaş suçu" olarak nitelendirdi.

İsrailli esirlerin serbest bırakılması konusundaki ihmali de eleştiren Yalon, Binyamin Netanyahu hükümetinin bu konuda ahlaken suçlu olduğunu belirtti.

Güvenlik yetkililerine seslenen Yalon, "Üzerinde siyah bayrak dalgalanan açıkça yasa dışı emirlere itaat etmeyin." ifadesini kullanarak hükümet değişikliği çağrısında bulundu.