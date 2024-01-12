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Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraflara oy verdi - Son Dakika
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Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraflara oy verdi

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, 2023 yılında çekilen fotoğraflara oy verdi. Tutuk, özellikle 'Gazze: Kanıt' kategorisindeki fotoğrafı vurgulayarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, 2023\'e damga vuran olaylara ait fotoğraflara oy verdi
12.01.2024 - 13:53,  Güncelleme: 13:56
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Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tutuk, makamında, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Eksi'de operasyon", "Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin " İstanbul'da şimşekli gece", "Spor" kategorisinde Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" adlı fotoğraflarına oy veren Tutuk, " Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Kurtarıcı", " Gazze: Kanıt"ta ise Mostafa Alkharouf'un "Kanıt" karelerini seçti.

Tutuk, AA'nın her yıl yaptığı uygulamayı başarılı bulduğunu ve takip ettiğini belirterek, "Gazze: Kanıt" kategorisindeki "Kanıt" karesini özel bulduğunu söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan Tutuk, "Gazze: Kanıt kategorisinde oyladığım fotoğrafı özellikle vurgulamak istiyorum. Ben bu kategoride bir fotoğraf beğenmedim. Katil İsrail'in savaş suçu işlediği delil ve kanıt olarak kullanılan fotoğraflardan birini seçtim." diye konuştu.

Kaynak: AA
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Yalova Belediyesi, Mustafa Tutuk, İsrail, Gazze, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraflara oy verdi - Son Dakika
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