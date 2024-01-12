Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, 2023\'e damga vuran olaylara ait fotoğraflara oy verdi

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tutuk, makamında, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Eksi'de operasyon", "Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin " İstanbul'da şimşekli gece", "Spor" kategorisinde Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" adlı fotoğraflarına oy veren Tutuk, " Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Kurtarıcı", " Gazze: Kanıt"ta ise Mostafa Alkharouf'un "Kanıt" karelerini seçti.

Tutuk, AA'nın her yıl yaptığı uygulamayı başarılı bulduğunu ve takip ettiğini belirterek, "Gazze: Kanıt" kategorisindeki "Kanıt" karesini özel bulduğunu söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan Tutuk, "Gazze: Kanıt kategorisinde oyladığım fotoğrafı özellikle vurgulamak istiyorum. Ben bu kategoride bir fotoğraf beğenmedim. Katil İsrail'in savaş suçu işlediği delil ve kanıt olarak kullanılan fotoğraflardan birini seçtim." diye konuştu.