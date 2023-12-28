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Yalova Belediyesi'nde Zimmet Davası: Başkan Beraat Ederken, Diğer Sanıklara Hapis Cezaları Verildi - Son Dakika
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Yalova Belediyesi'nde Zimmet Davası: Başkan Beraat Ederken, Diğer Sanıklara Hapis Cezaları Verildi

Yalova Belediyesi'nde yaşanan zimmet davasında, Belediye Başkanı Vefa Salman 'nitelikli zimmet' suçundan beraat ederken, diğer sanıklara hapis cezaları verildi. Belediye muhasebe personeli Reşat Elgin tutuklanırken, müteahhit Bekir Bilgi'ye yurt dışı çıkış yasağı konuldu. Davada 18 sanık ceza alırken, 20 sanık ise beraat etti.

Yalova Belediyesi\'nde Zimmet Davası: Başkan Beraat Ederken, Diğer Sanıklara Hapis Cezaları Verildi
28.12.2023 - 19:50,
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YALOVA Belediyesi'ndeki zimmet davasında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Vefa Salman 'nitelikli zimmet' suçundan beraat ederken, 'zimmet ihmali' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. 'Zimmet', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'irtikap' suçlarından 45 yıl 3 ay hapis cezası alan belediye muhasebe personeli Reşat Elgin'in (43) tutuklanmasına karar veren mahkeme heyeti, 'zimmete yardım' ve 'resmi belgede irtikap' suçlarından 20 yıl 4 ay hapis cezasına hükmettiği müteahhit Bekir Bilgi'ye (39) ise yurt dışı çıkış yasağı verdi. Elgin, duruşma salonundan cezaevine gönderildi. 38 sanıktan 18'inin çeşitli suçlardan ceza aldığı davada, 20 sanık ise beraat etti.

Yalova Belediyesi'nde muhasebe personeli olarak çalışan Reşat Elgin'in, 2020 yılının şubat ayında yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip ortadan kaybolduğu iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Elgin, Denizli'de yakalandı. Soruşturma kapsamında, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in (48) de bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Güleç ile muhasebe personeli Reşat Elgin, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş (56), müteahhit Bekir Bilgi, zimmet suçuna ortak olduğu öne sürülen Hakan Çelik (31), Taner Tan (29), Emrah Gök (27), Beytullah Baltacı (32), Sinem Deniz (34), Tuncay Doğan (43), Cüneyt Özçomak (38), Tuğrul Kaş (41), Abdulnasır Gölbaşı (51), Cem Dindar (32), Kartal Özgür Barutçu 40), Ahmet Ragip Aakay (45), Bahar Taşkömür (39) ve Engin Öz (30) tutuklanırken, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Soruşturmada, Belediye Başkanı Vefa Salman da 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'zimmet' suçlarından İçişleri Bakanlığı tarafından, 27 Şubat'ta geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı.

Sayıştay Başkanlığı Mülkiye Müfettişleri, Yalova Belediyesi'nde sahte belgelerle usulsüz olarak zimmete geçirildiği öne sürülen para miktarını belirlemek için 400'e yakın hesapta inceleme yaptı. Soruşturma sonunda Yalova Cumhuriyet Savcısı Cesim Eren tarafından hazırlanan 150 sayfalık iddianame, Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 34 kişi hakkında, 'zimmet" ve 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 3 aydan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Daha önce yapılan 8 duruşmada, tutuklu sanıkların tamamı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Belediyede 2009-2014 yıllarına ait işlemlerle ilgili dosya bu davayla birleştirildi. Yalova Belediyesi eski Belediye Başkanı Yakup Bilgin Koçal ile müteahhit firma yetkilileri Ali Bilgi, Halit Aksoy ve Bahri Aksoy da dahil edilmesiyle davada sanık sayısı 38'e çıktı.

DURUŞMA SALONUNDA TUTUKLANDI

Sanıkların yargılanmasına bugün devam edildi. Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına Vefa Salman katılmazken, Yalova Belediyesi eski Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ile muhasebe personeli Reşat Elgin'in de aralarında olduğu bazı sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Sanıkların esas hakkındaki mütalaasına karşı son savunmalarını yapmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, dönemin muhasebe personeli Reşat Elgin hakkında 'zincirleme nitelikli zimmet', 'zincirleme resmi belgede sahtecilik' ve 'irtikap' suçlarından toplam 45 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Tutuklanmasına hükmedilen Elgin, duruşma salonundan cezaevine gönderildi.

'Zimmete yardım', 'resmi belgede irtikap' suçlarından 20 yıl 4 ay ceza alan müteahhit Bekir Bilgi'ye ise yurt dışı çıkış yasağı konuldu.

ESKİ BAŞKANLAR ZİMMET SUÇUNDAN BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti, eski başkanlar Vefa Salman ve Yakup Koçal'ın 'nitelikli zimmet' suçundan beraatine hükmederken, Salman'a 'zimmet ihmali' suçundan 1 yıl 8 ay, Yakup Koçal'ı ise 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Dönemin belediye başkan yardımcısı Halit Güleç'e de 'zimmet ihmali' ve 'irtikap' suçlarından 6 yıl 3 ay ceza verildi.

Davada sanıklar Tuncay Doğan, Taner Tan, Emrah Gök ve Cüneyt Özçomak'a 'zimmet' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçundan toplam 5 yıl 11 ay 25'er gün hapis cezası verildi. Cem Dindar, Abdulnasır Gölbaşı ve Sabri Aksoy ise 'zimmet' suçundan 2 yıl 7 ay, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan da 2 yıl 1 ay olmak üzere toplam 4 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Hakan Çelik, Ali Ragıp Akay, Sinem Çakalasma, 'zimmet' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından toplam 10'ar yıl hapis cezasına çarptırılırken, Bahar Taşkömür 'irtikaba yardım' suçundan 2 yıl 1 ay, Kartal Özgür Barutçu'ya 'zimmet' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 7 yıl 9 ay ceza verildi.

Dönemin Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş'ın, 'zimmet' suçundan kasıt olmadığı gerekçesiyle beraatine karar veren mahkeme, Kaş'a 'ihmal' suçundan ise 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

18 sanığın ceza aldığı davada, 20 sanık ise beraat etti.

Kaynak: DHA
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