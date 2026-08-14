Marmara Depremi'nin 27. Yılında Yalova'da Dualarla Anma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Marmara Depremi'nin 27. Yılında Yalova'da Dualarla Anma

Marmara Depremi\'nin 27. Yılında Yalova\'da Dualarla Anma
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, 27'nci yılında mezarları başında dualarla anıldı. Programda deprem şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu, mezarlara karanfil bırakıldı. Vali Usta, 'Deprem öldürmez ihmal öldürür' diyerek dayanıklı bina yapımına dikkat çekti.

YALOVA'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, felaketin 27'nci yılında mezarları başında dualarla anıldı.

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Düzce ve Yalova'da yıkıma neden oldu. Depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı. 7.6 büyüklüğündeki depremin yıkıma yol açtığı Yalova'da, en ağır kaybın yaşandığı bölge Hacı Mehmet Ovası oldu. Yalova'da, depremde hayatını kaybedenler, 27'nci yılında mezarları başında anıldı. Yalova Valiliği tarafından Şehir Mezarlığı'ndaki Deprem Şehitliği'nde anma programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, hayatını kaybedenler için dualar okundu. Ardından Vali Ahmet Hamdi Usta ve beraberindeki protokol üyeleri, hayatını kaybedenlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

'DEPREM ÖLDÜRMEZ İHMAL ÖLDÜRÜR'

Anma programı sonrası açıklamada bulunan Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, dayanıklı binaların yapılmasının önemine dikkati çekerek şöyle konuştu:

"17 Ağustos 1999'da yaşadığımız büyük acının bugün 27'nci yılındayız. Yalova Mezarlığı'ndaki şehitlerimizi ziyaret ettik. Dualar okuduk kabirlerine karanfil bıraktık. Büyük bir acı. Benzerini 2023 yılında yaşadık. Rabbim bir daha bu acıları bizlere göstermesin. Bu afetler bu depremler aynı zamanda bize yıl dönümlerinde yapmamız gerekenleri de hatırlatıyor. Evet, canlarımızı kaybettik ama bir daha böyle felaketlerin yaşanmaması yaşanan felaketlerde en az kayıplarla atlatmamız için dayanıklı binalar yapmamız lazım. Depreme hazırlıklı olmamız lazım. Deprem öldürmez ihmal öldürür diyoruz. Kayıplarımıza rahmet acılı ailelerimize de sabır diliyorum."

Kaynak: DHA

Acil Durum, Hamdi Usta, Deprem, Güncel, Yalova, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmara Depremi'nin 27. Yılında Yalova'da Dualarla Anma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pusetle uyuşturucu kuryeliği Pis işlerine bebeği de alet ettiler Pusetle uyuşturucu kuryeliği! Pis işlerine bebeği de alet ettiler
RTÜK’ten 4 dijital platforma üst sınırdan ceza RTÜK'ten 4 dijital platforma üst sınırdan ceza
Tuba Ünsal, alınmadığı restorana girmek için yalan söylediğini itiraf etti Tuba Ünsal, alınmadığı restorana girmek için yalan söylediğini itiraf etti
Silivri’de korkutan yangın: Alevler TEM’e dayanınca yol trafiğe kapatıldı Silivri'de korkutan yangın: Alevler TEM'e dayanınca yol trafiğe kapatıldı
Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçelileri kızdıran Lukaku sözleri Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçelileri kızdıran Lukaku sözleri
Rusya ve Ukrayna karşılıklı saldırılarını sürdürüyor: Odesa’da 2 kişi öldü, Rusya’da petrol rafinerisi vuruldu Rusya ve Ukrayna karşılıklı saldırılarını sürdürüyor: Odesa’da 2 kişi öldü, Rusya’da petrol rafinerisi vuruldu
Ankara’da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var Ankara'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

13:35
Letonya hava sahasına giren İHA’yı Türk jetleri düşürdü
Letonya hava sahasına giren İHA'yı Türk jetleri düşürdü
13:26
İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa etti
İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa etti
12:21
Nilda’yı öldüren caninin ifadesindeki mezarlık detayı kan dondurdu
Nilda'yı öldüren caninin ifadesindeki mezarlık detayı kan dondurdu
12:17
Kılıçdaroğlu’ndan tacizle suçlanan Ahmet Baran Yazgan için ilk yorum
Kılıçdaroğlu'ndan tacizle suçlanan Ahmet Baran Yazgan için ilk yorum
12:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 25. yıl mesajı: Türkiye için tarihi bir dönüşüm
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 25. yıl mesajı: Türkiye için tarihi bir dönüşüm
11:39
Bir şehir ayakta Engelli kızı kaçırıp 4 kişi tecavüz etti, ifadesinde her şeyi anlattı
Bir şehir ayakta! Engelli kızı kaçırıp 4 kişi tecavüz etti, ifadesinde her şeyi anlattı
11:11
Erhan Çelik’in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti
Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 14:06:31. #7.12#
SON DAKİKA: Marmara Depremi'nin 27. Yılında Yalova'da Dualarla Anma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.