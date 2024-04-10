Yalova\'da Bayram Tatilinin Son Gününde Kamyon ve Tanker Trafiği Yasaklandı

Yalova'da, Ramazan Bayramı tatilinin son gününde trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için İstanbul- İzmir Otoyolu ile D575 ve D595 kara yollarında kamyon, çekici, tanker gibi araçların trafiğe çıkması yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, bayram dönüşünde oluşabilecek trafiğin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için bayram tatilinin son günü için bazı kararlar alındığı belirtildi.
Açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:
"İlimiz çevre yollarından O5 Otoyolu, D575 ve D595 kara yollarında Bursa ilinden itibaren trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 14 Nisan Pazar günü saat 05.00'ten itibaren 15 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'e kadar trafiğe çıkmaları 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/c maddesi gereğince yasaklanmıştır. Bahse konu yasağa uymayanlara ilgili mevzuat kapsamında idari işlem yapılacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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