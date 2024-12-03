Yalova'da Gündüz Bakımevi Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Yalova'da Gündüz Bakımevi Protokolü İmzalandı

Yalova\'da Gündüz Bakımevi Protokolü İmzalandı

Engellilere hizmet verecek gündüz bakımevi protokolü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde imzalandı.

03.12.2024 16:50
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3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen toplantıda kurulması planlanan gündüz bakımevinin protokolü törenle imzalandı.

Yalova Valiliği'nce Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen kahvaltı programında, engellilere 20 adet akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

Ardından Alime Paşa Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda gerçekleştirilen farkındalık programında, engelli öğrenciler ve ailelerinin gösterileri takip edildi.

Yalova Valiliği'nde düzenlenen programda ise Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu'nun denetimleri sonucunda "Erişilebilirlik Belgesi" almaya hak kazanan kurumlara Vali Hülya Kaya tarafından belgeleri takdim edildi.

Belge dağıtımının ardından Milli Eğitim ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıklarının desteğiyle bakımevi protokolü imza töreni düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin ile İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe'nin imza koyduğu protokol töreninde konuşan Vali Kaya şunları kaydetti:

Kaya, "Yalova'da bir ilki gerçekleştirmek adına birlikteyiz. Bu çalışma ile engelli vatandaşlarımızın yedisinden, yetmişine kadar yaralanabileceği bir gündüz bakımevini İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'müzle birlikte vatandaşlarımıza açacağız. Engelli hizmetleri ile ilgili çalışmalar yürütüyoruz ama eğitim yaşının dışındaki engelli kardeşlerimize bir hizmetimiz yoktu. Bu hizmetle birlikte okul çağının dışındaki engelli bireylerin de meslek edindirme ve normal insanlar gibi hayata tutunabilmeleri için bir merkez oluşturuyoruz. Bu merkeze ek Altınova ilçemizde de bir merkez oluşturup entegrasyonunu sağlayacağız. Bu Türkiye'de ilk kez uygulanacak bir model olacak."

360 metre kare alanda kurulacak olan bakımevinin çalışmalarına hemen başlanacağı ve 2025 yılının ilk aylarında devreye gireceği dile getirildi.

Etkinliklere, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Yalova Altınova Tersane Girişimcileri Başkanı Şükrü Fazıl Uzun, kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, engelliler ile aileleri katıldı.

Kaynak: AA

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