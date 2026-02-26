Yalova'da İftar Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Yalova'da İftar Programı Gerçekleştirildi

Yalova'da İftar Programı Gerçekleştirildi
26.02.2026 21:05
Yalova'nın Armutlu ilçesinde Kaymakamlık tarafından düzenlenen iftar programına Kaymakam Erinç Demir, Belediye Başkanı Cengiz Arslan, şehit yakınları, gaziler ve diğer davetliler katıldı. Kaymakam Demir, ramazanın ibadet ve dayanışma ayı olduğunu vurguladı ve iftar sonrasında vatandaşlarla sohbet etti.

? Yalova'da Armutlu Kaymakamlığınca iftar programı gerçekleştirildi.

İlçedeki bir kafe düzenlenen iftara Armutlu Kaymakamı Erinç Demir, Armutlu Belediye Başkanı Cengiz Arslan, şehit yakınları ve gaziler ile diğer ilgililer katıldı.

Kaymakamı Demir, yaptığı konuşmada, ramazanın sadece bir ibadet ayı değil, aynı zamanda dayanışma ve kardeşlik ayı olduğuna dikkati çekti.

Demir, iftarın ardından sonrası vatandaşlarla sohbet etti.

Yalova'da İftar Programı Gerçekleştirildi

20:25
Uğurcan Çakır’dan imalı paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum
Uğurcan Çakır'dan imalı paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum
20:25
Kahramanmaraş’ta 4.7 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
19:59
Pakistan ve Afganistan yeniden çatışmaya başladı
Pakistan ve Afganistan yeniden çatışmaya başladı
19:49
Okul zilinin ilahi olmasına tepki gösteren veli serbest bırakıldı: “Yanlış anlaşıldım“
Okul zilinin ilahi olmasına tepki gösteren veli serbest bırakıldı: "Yanlış anlaşıldım"
19:38
Tam 8 isim Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike
Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
18:44
26 milyon doları masaya serdi, işçilerine “Taşıyabildiğiniz kadar alın“ dedi
26 milyon doları masaya serdi, işçilerine "Taşıyabildiğiniz kadar alın" dedi
SON DAKİKA: Yalova'da İftar Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika
