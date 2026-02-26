Yalova\'da İftar Programı Gerçekleştirildi

? Yalova'da Armutlu Kaymakamlığınca iftar programı gerçekleştirildi.

İlçedeki bir kafe düzenlenen iftara Armutlu Kaymakamı Erinç Demir, Armutlu Belediye Başkanı Cengiz Arslan, şehit yakınları ve gaziler ile diğer ilgililer katıldı.

Kaymakamı Demir, yaptığı konuşmada, ramazanın sadece bir ibadet ayı değil, aynı zamanda dayanışma ve kardeşlik ayı olduğuna dikkati çekti.

Demir, iftarın ardından sonrası vatandaşlarla sohbet etti.