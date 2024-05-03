Yalova'da orman yangınlarının önlenmesi için doğada temizlik - Son Dakika
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Yalova'da orman yangınlarının önlenmesi için doğada temizlik

Yalova'da düzenlenen 'Orman Benim' kampanyası kapsamında öğrenciler ve vatandaşlar ormanda çevre temizliği yaparak orman yangınlarının önüne geçmeyi hedefliyor. Eş zamanlı olarak Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilen etkinlikte, Yalova'da da öğrenciler çöpleri topladı. Kampanya ile orman yangınlarının olumsuz etkilerinin azaltılması amaçlanıyor.

03.05.2024 19:05
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Yalova'da orman yangınlarının önlenmesi için doğada temizlik

YALOVA - Yalova'da "Orman Benim" kampanyası çerçevesinde öğrenciler ve vatandaşlar doğada çevre temizliği yaptı. Orman yangınlarının önüne geçilmesi için düzenlenen etkinlikte yangına sebebiyet verebilecek çöpler toplandı.

Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı düzenlenen etkinlik çerçevesinde Yalova'da da öğrenciler doğada çöp topladı. Kirazlı Mesire Alanı'nda Yalova Orman İşletme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen programa sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Kampanya ile orman içi ve bitişiğindeki yol kenarları, tarım arazileri, yerleşim yerleri ile tesislerin bitişiğinde bulunan yanıcı maddelerin azaltılması, çöplerin temizlenmesi neticesinde orman yangınlarının olumsuz etkilerinin azaltılması hedefleniyor.

Etkinliğe katılan TEMA Vakfı Yalova Şube Başkanı Arzu Demir, yaptığı açıklamada, "Tüm Türkiye'de bugün 81 ilde 'Orman Benim' adı altında, orman yangınlarına farkındalık oluşturmak adına Yalova Orman İşletme Müdürlüğü'nün davetiyle alandayız. Biz sadece TEMA gönüllüleri olarak Yalova'daki bütün sivil vatandaşlar, okuldaki öğrenciler, her okul seviyesinde, ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerimizle birlikte çok kalabalık coşkulu bir kalabalık var burada. Mevsim itibariyle de orman yangınları başlıyor maalesef. Buradan vermek istediğimiz mesaj toplumda ormandan çıkarken sadece ayak izlerimizin kalmasına dikkat edelim. Orman yangınlarına sebep olacak, metal atıkları ve diğer atıkları alanda bırakmayalım. Ormanlar bizim nefes almamız için oksijen kaynağımız. Onara gözümüz gibi bakalım" dedi.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Bahattin Atçı, Orman İşletme Müdürü Murat Koçluk, Kültür ve Turizm Müdürü Ziya Karatekin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Yılmaz da katıldı.

Kaynak: İHA

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