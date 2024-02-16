Yalova\'da Polis Süsü Vererek Dolandırıcılık Yapan Şüpheli Tutuklandı

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Yalova'da telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları 2 kişiden altın ve para alan şüphelilerden biri yakalanarak tutuklandı.

Telefonla ulaştıkları S.M.T. ve F.E'ye kendilerini polis olarak tanıtan 2 zanlı, kimlik bilgilerinin teröristlerin eline geçtiğini, isimlerinin silah alışverişine karıştığını söyledi.

Mağdurlardan ziynet eşyası ve paralarını bir çantaya koymalarını isteyen şüpheliler, bunları evlerine geldiklerinde kendilerine teslim etmelerini istedi.

İçinde 2 çift altın küpe, 18 ayar 3 altın bilezik ve 70 bin lira bulunan çantaları zanlılara teslim eden mağdurlar, bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayınca polise başvurdu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 10 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü izleyerek şüphelilerin olay yerine taksiyle geldiğini tespit etti.

Plaka Tanıma Sistemi ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kayıtlarından 1655 araç ve 26 saatlik görüntünün de incelenmesiyle taksinin gittiği yerler belirlendi.

İstanbul'da adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden M.A.İ, Yalova'ya getirildikten sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Diğer zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.