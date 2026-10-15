Yalova'da sağanakta 101 ihbar alındı, 28 kişi güvenli bölgeye tahliye edildi - Son Dakika
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Yalova'da sağanakta 101 ihbar alındı, 28 kişi güvenli bölgeye tahliye edildi

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Yalova\'da sağanakta 101 ihbar alındı, 28 kişi güvenli bölgeye tahliye edildi
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Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte etkili sağanağın ardından AFAD kriz merkezinin devreye alındığını, 95 su baskını, 5 dere baskını ve 3 toprak kaymasıyla 101 ihbar alındığını açıkladı. Çınarcık ve Teşvikiye'de 28 vatandaş tahliye edilirken okullar bir gün tatil edildi.

'YALOVA GENELİNDE 101 İHBAR ALINDI'

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, Yalova Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez yerleşkesinde düzenlenen toplantıda, kentte özellikle Armutlu, Çınarcık ve Teşvikiye bölgelerinde etkili olan sağanağın ardından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yağışın dün saat 14.30 itibarıyla başladığını belirten Usta, saat 19.00'dan itibaren Armutlu'da, 21.30'dan itibaren ise Esenköy, Çınarcık ve Yalova merkezde etkisini artırdığını söyledi. Yağışların ardından AFAD merkezinde kriz merkezinin faaliyete geçirildiğini aktaran Usta, belediyeler, İl Özel İdaresi, ilgili kurumlar, güvenlik birimleri ve Kızılay'ın koordinasyonuyla çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti. Ekim ayında Yalova'da metrekareye düşen ortalama yağış miktarının 82,4 kilogram olduğunu ifade eden Vali Usta, şöyle konuştu:

"Bildiğiniz gibi dün 14.30 itibarıyla ilimize yağışlar başladı. Yağışlarımız saat 19.00 itibarıyla Armutlu başta olmak üzere şiddetlendi ve 21.30'dan itibaren de Esenköy, Çınarcık ve Yalova merkezinde arttı. Bunun akabinde hemen biz talimatımızla, Valilik başkanlığında AFAD kriz merkezini topladık. Merkezimizde belediyemiz, Özel İdaremiz, UEDAŞ'ımız, devlet unsurlarımız, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzle beraber, Kızılay'ımızla beraber burada Yalova Afet Koordinasyonu Kriz Merkezi'ni harekete geçirdik. 21.30 itibarıyla da olası muhtemel yağış etkilerini önlemek açısından okullarımızda bir gün eğitim-öğretime ara verdik. Onun duyurusunu da yaptık. Devamında meteorolojik verilere baktığımız zaman arkadaşlar, bugün itibarıyla yağışlar devam ediyor. 22.00'a kadar aralıklarla yağışlar bugün devam edecek. Teşvikiye'de, Çınarcık'ta da dere taştı ama şu anda can ve mal kaybına yol açacak bir durum gözükmüyor. Gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Baktığımız zaman yağışların yarın da devam edeceğini, etkisini kaybetmekle beraber ara ara sağanak şeklinde devam edeceğini yine cumartesi günü de devam edeceğini, özellikle cumartesi 14.00-17.00 arasında kuvvetli bir yağış bekliyoruz yine meteorolojik verilere göre ilimizde. Yağışların pazar gününden itibaren etkisini kaybederek ilimizi terk edeceğini değerlendiriyoruz. Şöyle ifade edeyim, normalde Yalova'da ekim ayının ortalama yağış miktarı, metrekareye düşen yağış miktarı 82,4 kilogram. Bugün saat 06.00 itibarıyla aldığımız verilere göre bir günde Yalova'ya düşen, metrekareye düşen yağış miktarı 84 kilogram. Yani ekim ayı ortalamasında günde metrekareye 82,4 kilogram yağışın düştüğü Yalova'mızda bir günde düşen yağış miktarı metrekareye 84 kilogram yağış düştü ki tamamen verileri alt üst eden bir oran. Belki bugün itibarıyla 12.00 itibarıyla bu verileri alsak bunun 90 kilogramı falan geçebileceğini düşünüyoruz."

'YALOVA GENELİNDE 95 SU BASKINI, 3 TOPRAK KAYMASI MEYDANA GELDİ'

Yalova genelinde 95 su baskını, 3 toprak kayması meydana geldiğini belirten Vali Usta, 101 ihbarın alındığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu afetin yarattığı etkilerle ilimize ne tür başvurular olduğuna baktığımız zaman yıkıcı etkilerine, Yalova genelinde bize 95 su baskını, 5 dere baskını, 3 toprak kayması olmak üzere 101 adet ihbar alındı. Bu ihbarlarda 8 vatandaşımızı güvenli bölgeye alarak onların can güvenliklerini sağladık. Çınarcık'ta, Teşvikiye'de dere yatağına yakın 5 katlı bir binada yaşayan 28 vatandaşımızı olası taşma ihtimaline karşı, temelindeki bir sıkıntıdan dolayı, 28 vatandaşı tahliye ettik. Onları güvenli bölgelere yerleştirdik. Yine bölgede özellikle Delmece Yaylası civarında 3 vatandaşımızın mahsur kaldığı ihbarı bize geldi. Onun için de bir araçla, 3 arkadaşımıza görevlendirdik. Onlarla beraber, ilgileniyorlar. Can güvenlikleri açısından bir sıkıntı yok ama onları güvenli bir şekilde tahliye etmeye çalışıyoruz. Sahada, 457 personelimiz ve 164 araçla görev yapıyoruz. Sel nedeniyle Esenköy çıkışında Armutlu istikametindeki Altınvadi Köprüsü'nü tedbir amacıyla ulaşıma kapatmış durumdayız. Yine Esenköy Deresi'ndeki taşkın sebebiyle dördü UEDAŞ'a, bir de özel sektöre ait olmak üzere 5 trafonun enerjisini güvenlik gerekçeleriyle kesmiş bulunuyoruz. Bu arada ekiplerimiz bölgede hazır beklemekte. Su seviyesinin normale dönmesinin hemen ardından onlara yeniden enerji verme çalışmalarını da başlatacağız bu bölgede de. Sel ve su baskınından etkilen bölgelerde de aktif bir şekilde hasar tespit çalışmalarına devam ediliyor."

Kaynak: DHA
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