Yalova'da Tarım Arazileri Korunacak

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Yalova Valisi Hülya Kaya, "Toplamda yüzde 12'lik bir arazimiz var tarımda kullanabileceğimiz. Bunu da İstanbul'dan, Kocaeli'den, Bursa'dan kendisine yazlık yapmak hayaliyle buraya gelenlere peşkeş çekmeye niyetimiz yok." dedi.

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen Türkiye Kent Konseyleri Birliği 16. Dönem Başkanlığı devir teslim töreninde konuşan aya, kent konseylerinin iller için çok önemli bir mekanizma olduğunu ifade etti.

Kent konseylerinin vatandaşların sadece oyunu kullanan pasif bir yapıdan aktif bir yapıya dönüşmesi noktasında çok önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Kaya, belediye başkanının aldığı kararı destekleme veya yanlış bir karar karşısında ciddi bir sivil toplum kuruluşu olabileceğine vurgu yaptı.

Eleştiri olmadan bir şeylerin düzelmediğine, illerin hepsinde çok çirkin bir yapılaşma olduğuna dikkati çeken Kaya, "Bu çirkin yapılaşmanın önlenebilir bir çözümü yok mu? Ben bayan olarak buna çok takılıyorum. Gerçekten şehirlerimiz çok çirkin. Estetik bir anlayış getirilemez mi? Benim bildiğim mimarların bunu çalışması gerekiyor. Kent estetiği diye bir durum var ve buna kafa yormak lazım. Birisi 5 katlı bir bina yapıyor, onun yanında çok çirkin ucube gibi bir bina daha var. Kentsel dönüşüm bile anladığımız olduğu yerde yıkıyor ve yeniden çirkin bir bina yapıyor. Bu olmamalı." diye konuştu.

"Yazlık yapmak hayaliyle buraya gelenlere peşkeş çekmeye niyetimiz yok"

Kaya, bir taraftan depreme dirençli kentler yaratmak için çaba gösterilirken bir taraftan da inanılmaz bir şekilde kaçak yapılaşma ile karşı karşıya kalındığını söyledi.

Son olarak geçen hafta Armutlu ilçesinde belirlenen 7 kaçak villanın İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yıkılmasına başlandığını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Biz şu an köylerimizde bunu başlattık ama bizi yerden yere vuruyorlar, 'Aman efendim 7 villayı yıkmışız.' Buradan sesleniyorum, evet yıkacağız. Gerekirse 10 tane de villa yıkacağız. Çünkü Yalova'nın tarım arazileri noktasında zaten çok kısıtlı arazisi var. Toplamda yüzde 12'lik bir arazimiz var tarımda kullanabileceğimiz. Bunu da İstanbul'dan, Kocaeli'den, Bursa'dan kendisine yazlık yapmak hayaliyle buraya gelenlere peşkeş çekmeye niyetimiz yok. Bu noktada şehirleşme açısından çok stratejik bir karar vermemiz lazım. Biz nasıl şehirleşeceğiz? ve bu şehirleşme ile birlikte insanların ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağız? Herkes Yalova'da, İstanbul'da, Bursa'da oturmak zorunda değil. Kent konseyleri bir üst pencereden bakıp bu kentlerin dinamiğini, yapılanmasını da çalışıp belki bununla ilgili politika üretmesi gerekiyor."

-"Belediye, hiçbir belediye başkanının çiftliği değil"

Konuşmasının devamında belediyelerin çok ciddi bir reforma ihtiyaçlarının olduğuna ve özellikle aşırı borç yükü altında bulunduğuna vurgu yapan Kaya, şöyle konuştu:

"Yatırım yapamıyorlar. Dolayısıyla yeni dönemde mevzuatla belki bunu da kısıtlamak lazım. Belediye, hiçbir belediye başkanının çiftliği değil. Dolayısıyla oraya istediği elemanı alamamalı. Biz özel idare olarak nasıl alamıyorsak belediyelerde personel alırken kriterleri belli olmalı. Bütçesinin belli bir bölümünü şirketlerde dahil olmak üzere bunu geçememeli. Yalova'da ben hizmet alamıyorsam, yatırım bütçesinde para yoksa bu vatandaşa yapılan bir haksızlık yani. Bunu dile getirmeliyiz.

Hiçbir belediye başkanı parkı alıp yerine başka bir şey koyamamalı. Bunun engeli olmalı. Sosyal donatı alanlarını azaltabilmek için konutların altına ticari alan yapılmamalı. Ticari alan yapıp sosyal donatı alanlarını azaltıyoruz, sonra diyoruz ki parkımız yok, yolumuz dar, okulumuzun yeri yok, sağlık ocağı yok. Bunu düzeltebilmek hepimizin elinde. Dolayısıyla çok katı kurallar getirmeden maalesef bunu biz uygulayamıyoruz. Dolayısıyla ben belediyeler kanununda da yeni bir reforma ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Söylediklerim sadece Yalova'ya mahsus şeyler değil. Genel olarak Türkiye'deki gözlemlediğimiz eksiklikler."

Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel ise belediyelerin aldığı kararlar doğrultusunda şehirlerin geleceğinin şekillendiğini belirterek, bu kararların sadece bir veya birkaç kişinin ya da bir siyasi parti veya birkaç siyasi partinin alacağı karar olmaması gerektiğini söyledi.

Bu nedenle bilimin de ışığında ortak akılla hareket etmek gerektiğini anlatan Gürel, ayrıca kentsel dönüşümde İstanbul'daki "Yarısı bizden" kampanyasının Yalova'da da uygulanması çağrısında bulundu.

Konuşmaların ardından 15. Dönem Başkanı Sedat Köse, görevini 16. Dönem Başkanı olan Yalova İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel'e bıraktı.

Hediyelerin takdimi ve fotoğraf çekimiyle ara verilen program, "Kent Konseyleri Mevzuat Çalıştayı" ile devam etti.