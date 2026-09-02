Yalova'da telefon dolandırıcısına kuyumcu engeli, yaşlı adamın altını kurtarıldı - Son Dakika
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Yalova'da telefon dolandırıcısına kuyumcu engeli, yaşlı adamın altını kurtarıldı

Yalova\'da telefon dolandırıcısına kuyumcu engeli, yaşlı adamın altını kurtarıldı
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Yalova'da kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcının yönlendirmesiyle altınlarını bozdurmak isteyen N.B'yi (81), kuyumcu Sinan İnci'nin dikkati kurtardı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 2 milyon lira değerindeki altınlar dolandırılmaktan korunurken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yalova'da telefonda kendisini savcı olarak tanıtan kişinin isteği üzerine altınlarını bozdurmak isteyen kişi, kuyumcunun dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.

Telefonla arayıp kendisini savcı olarak tanıtan şüpheli, N.B'ye (81) kimliğinin terör örgütü tarafından kullanıldığını söyledi.

Telefondaki kişinin yönlendirmesiyle kuyumcuya giden N.B, altınlarını bozdurmak istedi.

Kuyumcu Sinan İnci, N.B'nin sürekli telefonla görüşmesinden şüphelenince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kısa sürede iş yerine gelen polis ekipleri duruma müdahale ederek, N.B'yi dolandırılmaktan kurtardı.

Kuyumcu Sinan İnci, gazetecilere N.B'nin sürekli telefon görüşmesi yapması üzerine ona bazı sorular sorduğunu ve dolandırıldığını anladığını belirterek, "112'yi aradık. Polis ekipleri gelerek hemen olaya müdahale etti. Yaklaşık 2 milyon civarında amcanın altını vardı. Sağ olsun emniyet mensuplarıyla beraber altınlarını kurtarmış olduk." diye konuştu.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yalova'da telefon dolandırıcısına kuyumcu engeli, yaşlı adamın altını kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da telefon dolandırıcısına kuyumcu engeli, yaşlı adamın altını kurtarıldı - Son Dakika
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