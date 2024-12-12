Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
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Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Yalova\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Yalova'da polis, uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheliyi tutukladı, 1.15 kg skunk ele geçirildi.

12.12.2024 18:47
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Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapacakları değerlendirilen Ö.G. ve A.O.B'nin bulunduğu otomobili durdurdu.

Narkotik köpeği "Zeytin" eşliğinde gerçekleştirilen araç aramasında, 1 kilo 150 gram skunk ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Polisin sokak düzeyinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen C.Ç. ve R.M'nin ikametlerinde yaptığı aramada ise 138 gram sentetik uyuşturucu, 6,80 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

İki operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

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