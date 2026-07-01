Yanan Evde Duman ve Yavruları Kurtarıldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangında itfaiye ekipleri, evde mahsur kalan Duman isimli kedi ile 4 yavrusunu kurtardı. Kalbi duran Duman ve 2 yavrusu, kalp masajı ve oksijen verilerek kurtarılırken, 2 yavru öldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi Karanfil Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın en üst katındaki dairede çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, bina sakinlerinin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında daire sahiplerinin evde olmadığı ancak kedilerinin evde bulunduğu öğrenildi. Bunun üzerine itfaiye ekipleri kapıyı kırarak daireye girdi ve evin kedisi 'Duman' ile 4 yavrusunu çıkardı.

KALBİ DURAN KEDİLERE İTFAİYEDEN MÜDAHALE

Yoğun dumana maruz kaldıklarından dolayı bilinci kapalı olan kedilere ilk müdahale itfaiye ve sağlık ekiplerinden geldi. Kalbi duran Duman ve 4 yavrusuna kalp masajı yapan ekipler, oksijen verdi. Yapılan müdahalelerle Duman ve 2 yavrusu hayata tutunurken, 2 yavru öldü.

Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesinin ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangın nedeniyle dairede hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.