Yangın Faciası İçin Meclis Komisyonu Kuruldu

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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin ortak önergesiyle Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangının tüm boyutlarıyla araştırılarak benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırma komisyonu kuruldu.

TBMM Genel Kurulu'nda grubu bulunan partiler tarafından Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin ölümü ile sonuçlanan yangın faciasının araştırılması için ortak önerge TBMM Genel Kuruşu'nda kabul edildi. 22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak. Komisyon gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.

TBMM Genel Kurulu 29 Ocak saat 14.00'te toplanmak üzere kapandı.