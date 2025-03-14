Yangın Güvenliği ve Mimarlık Paneli Kadıköy'de Gerçekleşti - Son Dakika
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Yangın Güvenliği ve Mimarlık Paneli Kadıköy'de Gerçekleşti

Kadıköy Belediyesi ve TMMOB Mimarlar Odası iş birliği ile düzenlenen 'Yangın Güvenliği ve Mimarlık' konulu panelde, yangın güvenliğinin önemine vurgu yapıldı. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, acıların kalıcı olduğunu belirterek, yangın güvenliği önlemlerine titizlikle yaklaşacaklarını açıkladı.

14.03.2025 16:35  Güncelleme: 17:51
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(İSTANBUL) - Kadıköy Belediyesi ve TMMOB Mimarlar Odası iş birliği ile düzenlenen "Yangın Güvenliği ve Mimarlık" konulu panelde konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, "Bir bina bir kez yanıyor ve bu tür felaketlerin acısı ömür boyu sürüyor" dedi.

Kadıköy Belediyesi ve TMMOB Mimarlar Odası iş birliği ile düzenlenen "Yangın Güvenliği ve Mimarlık" konulu panel, Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde gerçekleşti. Kadıköy Belediyesi ve TMMOB Mimarlar Odası iş birliği ile Türkiye Yangından Koruma ve Eğitim Vakfı (TÜYAK), Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği İZODER, TMMOB Mimarlar Odası Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi'nin katkılarıyla düzenlenen panelde, yangına karşı alınması gereken önlemler ve mevcut yönetmelikler hakkında konuşuldu.

Panelin moderatörlüğünü, İstanbul Büyükkent Şubesi Anadolu 1.  Bölge Temsilciliği Başkanı Saltuk Yüceer üstlenirken, açılış konuşmalarını TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanı Zeynep Eres Özdoğan ve Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı yaptı.

"Bir bina bir kez yanıyor, acısı ömür boyu sürüyor"

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, panelin açılışında yaptığı konuşmada, yangın güvenliğinin sadece bir mimari proje meselesi olmadığını ve tüm toplumu ilgilendiren bir konu olduğunu dile getirdi. Bolu'daki yangın faciasına atıfta bulunan Kösedağı, yaşanan olayın ardından kamu kurumları olarak yangın güvenliğine dair çok önemli dersler çıkardıklarını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Bir bina bir kez yanıyor ve bu tür felaketlerin acısı ömür boyu sürüyor. O yüzden tüm projelerimizi ve denetimlerimizi yangın güvenliği konusunda titizlikle yapıyoruz."

"Kurallara uyulmadığında mühürlüyoruz"

Kadıköy'deki bina ve iş yerlerinin yangın güvenliği açısından sürekli denetim altında olduğunu belirten Kösedağı, yangın güvenliğinin yalnızca estetik veya işlevsellik meselesi değil, aynı zamanda can güvenliği konusu olduğunu ifade etti. Özellikle toplu mekanlarda denetimlerin artırıldığını belirten Kösedağı, "Oteller, pansiyonlar, hastaneler, okullar, sinemalar ve tiyatrolar gibi kalabalık alanlarda yangın güvenliği önlemlerini sıkı bir şekilde kontrol ediyoruz. Kurallara uyulmadığında ise hiçbir müsamaha göstermiyor ve gerekirse bu mekanları mühürlüyoruz" açıklamasını yaptı.

"Süreklilik içeren denetim mekanizmaları olmalı"

TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanı Zeynep Eres Özdoğan, yangın güvenliği konusunda kamu denetiminin önemine dikkat çekerek, denetim eksikliklerinin yangın felaketlerine yol açabileceğini söyledi. Denetim eksikliklerinin sonuçlarının oldukça ağır olabildiğine vurgu yapan Özdoğan, "Kamunun, devletin yapı denetim ve süreklilik içeren bir denetim sisteminin oluşturulması bizlerin sağlıklı güvenli çevrelerde yaşamımızın esas garantisi olacaktır" dedi.

"Tasarım, malzeme, planlama ve uygulamalarla güvenli yapılar"

Açılış konuşmalarının ardından panelde yangın güvenliğinin önlenebilir bir facia olmaktan nasıl çıkarılabileceği tartışıldı. Türkiye Yangından Koruma ve Eğitim Vakfı (TÜYAK) üyesi, Makine Mühendisi Dr. Gökhan Balık, yeni binalarda yangın güvenliği standartlarına uyum ve mevcut binaların karşılaştığı zorlukları ele aldı.  Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı, mimar Prof. Dr. Alper Ünlü ve mimar Dr. Fırat Ali Fırat, mimarinin yangın güvenliği üzerindeki etkilerini anlatarak, yüksek katlı binalardaki tasarım algoritmalarının önemi üzerinde durdular. Mimar Prof. Dr. Mustafa Özgünler, tarihi yapıların yangın güvenliğine dair özel önlemleri ve modern güvenlik önlemlerinin tarihsel dokuyla nasıl entegre edilebileceğini açıkladı. Mimar Doç. Dr. Nuri Serteser ise yangın anında tahliye yolları ve kaçış planlarının önemine dikkat çekti, bu planların önceden yapılmasının güvenliği sağladığını vurguladı. Son olarak, Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Genel Sekreteri, Makine Mühendisi Timur Diz, yangına dayanıklı yapı malzemelerinin ve tasarımın, bir binanın yangına karşı dayanıklılığını nasıl artırdığını anlattı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yangın Güvenliği ve Mimarlık Paneli Kadıköy'de Gerçekleşti - Son Dakika

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