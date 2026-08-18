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Yangın Kundaklama Nedeniyle Çıktı

Yangın Kundaklama Nedeniyle Çıktı
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Avcılar'da demans hastası yaşlı kadının evi kundaklama sonucu yandı, soruşturma başlatıldı.

AVCILAR'da kentsel dönüşüme girecek 5 katlı binanın giriş katında yaşayan demans hastası Güner Saraç'ın (81) evinde yangın çıktı. Saraç'ın yeğenleri, eşyaları boşaltmak için eve geldiklerinde dairenin yandığını fark etti. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. İtfaiye tarafından hazırlanan raporda, yangının kundaklama sonucu çıktığı tespit edildi. Soruşturma başlatılırken, Saraç'ın yeğeni Meltem İltaş, "Kapı zorlanıyor, içeriye giriliyor ve ev talan edildikten sonra yakılıyor. Çevrede komşular var ama bize haber veren olmadı. İtfaiye raporunda da kundaklama olduğu ispatlandı. Bütün eşyalar yandı. Değerli eşyaları da vardı içeride" dedi.

Cihangir Mahallesi Sarı Çiçek Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın kentsel dönüşüme girmesi için başvuru yapıldı. İddiaya göre bina yönetimi, risk raporu hazırlanmadan ve tahliye süreci başlamadan, apartmanın giriş katındaki dairede yeğenleriyle birlikte yaşayan 81 yaşındaki demans hastası Güner Saraç'ın evini tahliye etmesini istedi. Bina malikleri ile müteahhit, Güner Saraç'ın yeğeni Meltem İltaş'a, 20 Haziran'a kadar evin tahliye edilmesi gerektiğini sözlü olarak bildirdi. İltaş ise çeşitli nedenlerle evi bu tarihe kadar boşaltamayacağını belirtti. İltaş, 27 Haziran'da evi boşaltmak için daireye gittiğinde elektrik panosunun söküldüğünü ve evde elektrik olmadığını fark etti. Bu nedenle tahliyeyi gerçekleştiremedi. İltaş, dayısı Yavuz Saraç'ın araması üzerine 19 Temmuz'da evin yandığını öğrendi. İtfaiye ekiplerince hazırlanan raporda, yangının kundaklama sonucu çıktığı belirtildi. İltaş, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

'MALİKLER MÜTEAHHİTLE ÇIKIŞ SÜRESİNDE KENDİ ARALARINDA ANLAŞIYORLAR'

Demans hastası Güner Saraç'ın yeğeni Meltem İltaş "Olay, teyzemin evinin kentsel dönüşüme girmesi ile başladı. Risk raporu kesinleşmeden, tahliye süresi verilmeden malikler, müteahhitle çıkış süresinde kendi aralarında en geç 20 Haziran'da boşaltılacak şeklinde anlaşıyorlar. Herhangi bir sözleşme yapmamışlar. Sadece noter üzerinden belediyeye vekalet veriyorlar. Biz müteahhitle irtibat kurduğumuzda, kendisine evi bu sürede boşaltamayacağımızı söyledik. Daha sonrasında evi boşaltmaya geldiğimizde her yerin, talan edildiğini gördük. Sökümcülerin binaya girdiğini ve elektrik panosunu söktüğünü gördük. Ben müteahhiti tekrar aradım. 'Niçin buradaki elektrik, su, doğal gaz saatlerine ellediniz? Ben size ellememeniz gerektiğini söylemiştim' dedim. Müteahhit, kendisinin mesuliyetinde olmadığını söyledi. Çünkü herhangi bir sözleşme yapmamışlar. 'O yüzden beni suçlayamazsınız. Anahtarı sizde olan evin sorumluluğu bende değil' dedi. Fakat açmışlar her yeri. Kapılar, apartman kapısı olsun kırılmış vaziyette ve hırsıza davetiye çıkarılmış vaziyette" dedi.

'BOŞALTMAYA GELDİĞİMİZDE HER SEFERİNDE BİR OLAYLA KARŞILAŞIYORDUK'

Meltem İltaş, "Biz belediyeye gittik ve ben bu sürecin zaten devam ettiğini biliyordum. Hani bir tahliye sürecimizin olacağını ve bizim tahliye süremiz daha var. 22 Eylül'de doluyor. Boşaltmaya geldiğimizde her seferinde bir olayla karşılaşıyorduk. Kapı zorlanmış, çilingir çağırıp yaptırıyorduk kapıyı. Kapıyı ikinci kez aynı şekilde yaptırdık. Fakat üçüncü kez de yakım olayı ile karşılaştık. Kapı zorlanıyor, içeriye giriliyor ve ev talan edildikten sonra yakılıyor. Diğer malikler hep etrafta oturuyorlar. Bize bilgi gelmedi, yani eviniz yandı gelin bir an evvel diye. Bütün malikler de çevrede oturuyorlar kendileri ve akşam olsun hepsi burada, bu sokakta dolaşıyorlar ama bize haber verilmedi. Daha sonrasında müteahhitte yazdığımızda, evimiz yandı diye, hiçbir şekilde geri dönüş yapmadı. Yardımcı da olmadı ve biz apar topar evi boşaltmak zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

'HİÇ BEKLEMEDİĞİMİZ BİR ŞEYDİ YANGIN ÇIKARILMASI'

Meltem İltaş, "Malikler ve müteahhit çok baskı yaptı bu konuda, taşıma konusunda. Teyzemin rahatsızlığı olduğunu ve benim çok zamanımın olmadığını söylememe rağmen baskı çok fazla vardı. Hani, 'Çıkın artık; nakliye ayarlayalım, depo tutalım size, kirasını biz karşılayalım. Yeter ki taşının artık' gibi. ve hiçbir komşu, geçmiş olsun yazmadı yani hiçbir şekilde de bize destek olan komşu olmadı. Hatta sevinenler de oldu diyebilirim mesajlarda. Polise ilk kapı kırıldığında başvurduğumuzda, savcılığa gitmemizi söylediler. Metruk bina olduğunu söylediler buranın ve hani savcının daha çok yardımcı olabileceğini daha hızlı ilerleyeceğini söylediler. Biz de daha sonrasında evi aldıktan sonra mecburen yani hani hiç beklemediğimiz bir şeydi yangın çıkarılması açıkçası. İtfaiye raporunda da kundaklama olduğu ispatlandı. Adres de yanlış verilmiş maalesef, hani geç de kalınmış eve. Daha sözleşme yapılmadığını da öğrendim ve bu beni çok şaşırttı. Nasıl güveniyorlar müteahhitlere onu bilmiyorum. Sözleşmeyi de 29 Temmuz'da, yani biz evi boşalttıktan sonra yaptılar" diye konuştu.

'BU DURUM TEYZEMİ ÇOK MAĞDUR ETTİ'

Meltem İltaş, "Aynı zamanda ben teyzemin vasisiyim ve ben onun haklarını korumakla yükümlüyüm. ve bu durum teyzemi çok mağdur etti. Yani bütün eşyaları yandı. Hem maddi hem manevi değerli eşyaları da vardı içeride. Ben bunları kendisine anlatamıyorum. Bizim için çok üzücü bir durum oldu. Teyzemin değerli eşyaları, evi yandığı için, her şeyi yandığı için ve kendisi çok üzgün. Mağdur olduğu için, ben zararımızın karşılanmasını ve yetkililerden sorumlu kişilerin tespit edilmesini istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yangın Kundaklama Nedeniyle Çıktı - Son Dakika

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