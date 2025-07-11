Yangın Mağdurlarına Destek: Karpuz Satın Alındı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 28 Haziran'da çıkan orman yangınlarında evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşların yetiştirdiği 6 bin ton karpuz, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerince satın alındı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yangınlarda büyük hasar gören Soğucakpınar köyüne bağlı Kaşıkçı Mahallesi'nde program düzenlendi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, programda mahallelilerle sohbet edip talep ve önerilerini dinledi.

Sözer, daha sonra Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerince satın alınan karpuzları vatandaşlarla traktör römorkuna yükledi.

Programda, hayvanları telef olan üreticilere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile hayırseverler tarafından 63 büyükbaş ve küçükbaş hayvan ile yem, çadır, balya ve süt sağma makinesi desteği sağlandı.

Vali Sözer, ilde söz konusu yangınlarda zarar gören bölgelerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini hatırlattı.

Vatandaşların yaralarının sarılması için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Sözer, şunları kaydetti:

"Biz de yine bu konuda hızlı bir reaksiyon alarak Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile iletişime geçtik. Biliyorsunuz, çok geniş bir market ağları var. Dedik ki 'İstirhamımız bu. Özellikle de Kaşıkçı Mahallesi'nde yangından etkilenen, etkilenmeyen, bu bölgede yaşayan çiftçimizin karpuzunu almanızı istiyoruz' dedik. Onlar da sağ olsunlar, kırmadılar."

Üreticilerden 52 yaşındaki Nuray Bayram, yangında evinin kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.

Bu süreçte devletin her zaman yanlarında olduğunu belirten Bayram, "Her zaman yardımcı oldular. Bizi yerleştirdiler, ne ihtiyacımız varsa sağladılar. Karpuzumuzu da aldılar. Allah razı olsun." dedi.

Küçükbaş hayvan desteği sağlanan 45 yaşındaki Gülay Beşli de yaralarının sarılması için devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini vurgulayarak emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa, Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ile diğer ilgililer katıldı.